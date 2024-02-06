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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد محطة صرف صحي المنطقة الصناعية "الصفا" بتكلفة 213 مليون جنيه

محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

تفقد محافظ أسيوط عصام سعد ، محطة صرف صحي المنطقة الصناعية ببني غالب "الصفا" بمركز أسيوط بتكلفة تقديرية 213 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 18 ألف م3/يوم لبحث تذليل العقبات وتلافي الملاحظات لاستكمال المشروع لخدمة المنطقة الصناعية.


بدأ المحافظ جولته بتفقد مشروع محطة الصرف الصحي ببني غالب منطقة "الصفا" الصناعية التابعة لمركز أسيوط الجاري تنفيذها ، حيث يتكون المشروع من 4 محطات رفع رئيسية وشبكة انحدار بطول 310 كم وخطوط طرد بطول 8 كم وبالإضافة إلى خطوط الشبكات التي تخدم المدينة الصناعية بالكامل ومحطة رفع للزراعة وغابة شجرية بمساحة 700 فدانا. واستمع المحافظ إلى شرح لأعمال التشغيل الجزئي للمحطة لخدمة مساكن بني غالب فضلًا عن الإجراءات الجاري تنفيذها لتذليل العقبات التي تواجه تشغيل المحطة لاستكمال الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن لخدمة الاستثمار بالمحافظة.


وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لاستكمال مشروعات الصرف الصحي والمناطق الصناعية الموجودة بالمحافظة ، وتذليل العقبات أمام المستثمرين وفقًا للإمكانات المتاحة والعمل على تذليل كافة التحديات التي تواجههم لجذب استثمارات جديدة، وتنفيذ برامج التنمية بالمحافظة واستغلال المقومات الطبيعية والبشرية التي تذخر بها المحافظة.


وطالب المحافظ ،بالتوسع وزيادة الإنتاج وضخ استثمارات جديدة بالمناطق الصناعية لتعميق التصنيع المحلي ، وتوفير فرص عمل للشباب، لافتًا إلى اتخاذ إجراءات جادة للانتهاء من توصيل المرافق والخدمات التي تحتاجها المناطق الصناعية وإيحاد الحلول العاجلة لبعض مشاكل تلك المناطق بالتنسيق مع المستثمرين وكافة الجهات المعنية ، لتقديم خدمات أفضل وتحسين وتطوير هذا القطاع الهام.

 

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