إطلاق صفارات الإنذار في الجليل الأعلى خوفا من اختراق مسيرة لشمال إسرائيل

شهدت منطقة الجليل الأعلى في شمال فلسطين المحتلة إطلاق صفارات الإنذار خوفا من اختراق مسيرة لشمال الكيان الإسرائيلي المحتل.

وفي وقت سابق صرح اشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ان الاحتلال الاسرائيلي شدد حصاره على مجمع ناصر الطبي ويستهدف محيطه بشكل مركز.

وأشار في تصريحات له؛ الي ان الاحتلال الاسرائيلي يضع حياة 300 كادر طبي و 450 جريح و 10 الاف نازح في دائرة الخطر المباشر.

وبين أن مستشفيات القطاع تعاني من نقص حاد في ادوية التخدير والعناية المركزة والعمليات الجراحية بالإضافة الي نقص حاد في مستلزمات وخيوط العمليات الجراحية.

ولفت الي ان المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال 4 ايام نتيجة نقص الوقود، مشيرا الي ان الاحتلال الاسرائيلي يعيق حركة سيارات الاسعاف.