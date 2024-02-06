"قومي المرأة" يكشف جهود اللجنة الوطنية للقضاء على الختان خلال 5 سنوات

كشف المجلس القومي للمرأة في مخطط بياني "إنفوجراف" عن جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث على مدى 5 سنوات منذ عام 2019 وحتى نهاية ديسمبر 2023، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء علي ختان الإناث، الذي يحيه العالم في 6 فبراير من كل عام.

وأشار المجلس إلى تنفيذ اللجنة الوطنية، منذ بداية إنشائها، 6033 نشاطا استهدفت 108 ملايين و633 ألفا و748 تواصلا توعويا مع 62,118,497 سيدة و36,103,223 رجلا و10,412,028 طفلا.



وأوضح أنه تم تنظيم حملات طرق الأبواب استفاد منها 29 مليونا و103 آلاف و508 مستفيدين، ودورات تدريبية استفاد منها 67 ألفا و400 مستفيد، وبلغ عدد الشكاوى والاستفسارات التي تلقتها اللجنة 6334 استفسارا.

وبالنسبة لنشاط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لفت المجلس إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث نظمت 15 نشاطا وصل لـ78 مليونا و787 ألفا و975 مستفيدا (بواقع 48,729,439 سيدة و30,058,536 رجلا)، كما تم إطلاق قوافل توعوية وطبية استفاد منها 18 ألفا و608 مستفيدين.

ونوه المجلس لأن اللجنة نظمت فعاليات متنوعة لـ 102 ألفا و848 مستفيدا، وإطلاق قوافل لإصدار رقم قومي لـ4488 مستفيدا، وتلقى خط المشورة 2214 اتصالا.