بقيمة 600 ألف جنيه .. تموين القاهرة تصادر 13700 علبة سجائر بحي الخليفة

نفذت مديرية التموين والتجارة بالقاهرة، حملة مكبرة اليوم بتعليمات من المحاسب ناصر ثابت عبد السلام مدير المديرية، في إطار الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها المديرية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة وتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

توجهت الحملة للمحل الكائن بالعنوان شارع العطارين بمنطقة الخليفة وتم تحرير محضر جنحة جزئي ضد صاحب المحل وذلك لمخالفته اللوائح والتشغيل بدون ترخيص و تجميع سجائر وأدخنه، بغرض تخزينها والتربح منها وبيعها بالسوق السوداء، فضلا عن مخالفة قانون حماية المستهلك، وايضا المخالفة بعدم وجود فواتير.

تم ضبط وتحريز كمية كبيرة من علب السجائر بلغت 13700علبة بما يعادل 600 ألف جنيه قيمة نقدية للمضبوطات، حيث شملت:

۷۰۰۰ علبه سجائر ماركه وينستون

۱۰۰۰ عليه سجائر كليوباترا بوكس

۳۰۰۰ علبه سجائر ميريت

٢٢٠٠ علبه سجائر كليوباترا عادية

جاء ذلك تحت اشراف العميد محمد لبيب وكيل المديرية للرقابة ، وتم تفيذ الحملة بقيادة سامح فتحي مدير الرقابة التموينية بالمديرية ومفتشي الرقابة امير نشأت واحمد عبد السلام وشيماء فوزي، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، وقوة من قسم شرطة الخليفة.

شدد ناصر ثابت عبد السلام علي استمرار تفعيل الحملات المكثفة ليل نهار بقطاعات العاصمة الأربع، لإحكام الرقابة على الأسواق، للتأكد من جودة السلع المقدمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك، والاطمئنان من ثبات الأسعار وعدم السماح باحتكار اي سلعة لبيعها بالسوق السوداء من قبل التجار وجاري العمل والتفتيش بشتي المناطق وفي جميع الاوقات.