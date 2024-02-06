المؤبد للمتهم بخطف فتاة والتعدى عليها تحت تهديد السلاح بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، بالسجن المؤبد لعاطل، لاتهامه بخطف طفلة والتعدى عليها تحت تهديد السلاح بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18624 لسنة 2023 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2996 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "شریف م ع"، 30 سنة، عاطل، مقيم فى باسوس مركز القناطر الخيرية، لأنه فى تاريخ سابق بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول محافظة القليوبية، خطف وأخر مجهول المجنى عليها الطفلة ش س ع"، 15 سنة، والتى لم تبلغ من العمر 18 سنة ميلادية كاملة، بالإكراه بأن قاما بانتزاعها عنوة لمكان نائيًا مستغلين صغر سنها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه بذات الزمان والمكان تعدى على المجنى عليها حال تواجدها بمكان خالى من السابلة مستغلًا براءتها وحداثة سنها وبعدها عن أعين الرقباء أو عصبة تحميها أو ترفع عنها إيذاءه، على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم وآخر مجهول احتجزا المجنى عليها بدون أمر أحد الحكام أو المختصين بإحدى الأماكن النائية - مدة 8 ساعات تقريبًا وذلك لارتكابهم الجريمة محل الوصف السابق، وذلك على النحو المبين بالأوراق، كما أحرز سلاح أبيض (شفره) دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.