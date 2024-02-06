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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نقيب الصحفيين: دعوة كل رؤساء تحرير الصحف لحضور المؤتمر العام في مايو

صدى البلد

كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن توجيه الدعوة لرؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، للمشاركة في المؤتمر العام، الدي ستعقده النقابة مطلع مايو المقبل؛ لمناقشة الأزمات التي تمر بها المهنة، وتقديم مقترحات بشأنها.

وقال في تصريحات، إن المؤتمر العام سيناقش ثلاثة محاور هامة؛ هي مستقبل صناعة الصحافة الورقية والإلكترونية، وأوضاع الصحفيين الاقتصادية والحريات، والتشريعات الصحفية، وذلك بحضور الجمعية العمومية ومتخصصين وشيوخ المهنة.

وأضاف أن المؤتمر سيضع توصيات، ويتم رفعها لمجلس النقابة واعتمادها، وذلك في محاولة للخروج من المأزق الذي تعاني منه الصحافة والمؤسسات، موضحا "تواصلنا من قبل مع الصحفيين أعضاء مجلس النواب، على هامش الحوار الوطني، ونُعد لترتيب لقاء جديد، بشأن ما ستناقشه الجمعية العمومية في التعدلات التشريعية".

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