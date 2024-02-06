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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رانيا التومي تبرز رشاقتها في الجيم

رانيا التومي
رانيا التومي

شاركت الفنانة رانيا التومي متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

لفتت النجمة التونسية الأنظار بإطلالة "رياضية" جذابة وأنيقة، مرتدية توب ليجن تايجر، أكملت اللوك بكاب انيق، مع مكياج ناعم، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

IMG_٢٠٢٤٠٢٠٦_٠٣٠٧٤٢ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٢٠٦_٠٣٠٧٤٢ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٢٠٦_٠٣٠٧٤٢
IMG_٢٠٢٤٠٢٠٦_٠٣٠٧٤٢

تخوض رانيا التومي، تجربة سينمائية جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث بدأت تصوير أولى مشاهدها في فيلم "نور الريس"، للمنتج بلال صبري، بحضور بطل الفيلم المطرب مصطفى كامل وكل من: عمرو عبد الجليل، ولطفي لبيب، وأحمد صيام، ومحمد سليمان، ومحمد فاروق شيبة.

ويعد فيلم "نور الريس"، بمثابة عودة لمصطفى كامل للسينما بعد غياب طويل منذ تقديم فيلم "قشطة يابا"، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول العديد من المشاكل الاجتماعي التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة ومنها أزمة الدولار وأغاني المهرجانات السلبية التي كان لها رد فعل سلبي على العديد من الشباب.

أبطال فيلم نور الريس 

فيلم "نور الريس"، يشارك في بطولته بجانب مصطفى كامل العديد من النجوم، منهم عمرو عبد الجليل، وفراس سعيد، ولطفي لبيب، وأحمد صيام، رانيا التومي، ومحمد سليمان، بوسي شاهين ومحمد فاروق شيبة، نور ابو البيه، وإنتاج شركة الكينج بلال صبري، وتأليف محمد سمير مبروك، قصة مصطفى كامل، وإخراج مازن الجبلي.

يذكر أن آخر أعمال رانيا التومي مسلسل "سره الباتع" إنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين حيث تضم القائمة كلاً من أحمد فهمى، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حسين فهمى، أحمد عبد العزيز، هالة صدقي، حنان مطاوع، بيومي فؤاد، خالد أنور، اسلام حافظ، وعدد كبير من الفنانين، وسجل العمل أولى تجارب المخرج خالد يوسف في الدراما التليفزيونية.

معلومات عن رانيا التومي

بدأت مسيرتها في عام 2012 شاركت في مسلسل مشاعر.

شاركت في بعض الأعمال الفنية منها: الهربة، ناعورة الهواء، مشاعر.

أطلق عليها لقب الحسناء التونسية، لجمالها الخلاب.

تتمتع رانيا أيضًا بذوق رفيع وأسلوب فريد عندما يتعلق الأمر باختيار فساتين السهرة، دائما ما تظهر بأجمل فساتين السهرة العصرية بألوان مختلفة تناسب بشرتها الفاتحة وتعتبر رانيا التومي هي إحدى الوجوه الشابة في تونس تحظى باهتمام كبير من خلال ظهورها كمذيعة للطقس جمالها دفعها نحو الفن والموضة من خلال الصور التي نشرتها وعرضها للعديد من الأزياء واهتمامها بالموضة فازت رانيا التومي بلقب ملكة جمال تونس ولها جماهيرية كبيرة وتعتبر أحد المشاهير الذين ظهروا على التليفزيون.

 

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IMG_٢٠٢٤٠٢٠٦_٠٣٠٧٤٢

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