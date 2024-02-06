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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم رفع اليدين عند التكبير في الصلاة.. أزهري يكشف أقوال العلماء

الصلاة
الصلاة

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن رفع اليدين عند التكبير في الصلاة، ليس من أركان الصلاة، ومعنى ذلك أنه لا يبطلها إذا نسيه المصلي.

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وأضاف سلامة، في فيديو لصدى البلد، ردا على سؤال: ما حكم رفع اليدين أثناء التكبير داخل الصلاة؟ أننا لا نقول بترك رفع اليدين عند التكبير في الصلاة، فهو سنة من سنن النبي وهيئة من هيئات الصلاة.

وأشار إلى أن العلماء اتفقوا على رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام في بداية الصلاة.

وذكر أبو اليزيد سلامة، أن رفع اليدين في الصلاة، في مواضع أخرى، فصله العلماء بنوع الصلاة الواقعة، فلو كانت صلاة العيد، فيستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات العيد.

وتابع: ولو كانت صلاة الفريضة، فبعض الفقهاء قالوا إنه يكتفى فقط برفع اليدين مرة واحدة فقط في تكبيرة الإحرام، أما باقي الحركات فلا ترفع فيها اليدان.

أما الشافعية، فيرون رفع اليدين أربع مرات في الصلاة، الأولى عند تكبيرة الإحرام، والثانية عند النزول إلى الركوع، والثالثة عند الرفع من الركوع، والرابعة عند القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة، منوها بأن كل الآراء صحيحة ولو نسي المصلي رفع اليدين فصلاته صحيحة.

الأزهر رفع اليدين التكبير الصلاة أركان الصلاة

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