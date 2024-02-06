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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أسامة كمال يسخر من بن غفير: كائنات فضائية خطفت حسابه

الإعلامي أسامة كمال
الإعلامي أسامة كمال

سخر الإعلامي أسامة كمال، من تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي عن الإنسانية واعتذاره عن حديث ابنه المهين لبايدن، معقبًا: "كائنات فضائية خطفت حسابه لتكتب التغريدة".

وأكد "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن وزير الأمن الاسرائيلي لا يعرف شئ عن الإنسانية والاحترام، مشددًا على أن تصريحاته غير الإنسانية تحتاج لتفريغ محكمة 20 سنه لكي تستطيع محاكمته، منوهًا بأن له 50 جريمة كراهية في سجل بن غفير الجنائي وكان آخرها رفضه لإدخال المساعدات إلى غزة.

 

ألزمت إسرائيل بتفيذ تدابير في قطاع غزة.

وتابع: "بن غفير" يلعب على كل الحبال بعد إعلانه عن رغبته في نجاح ترامب بالانتخابات الأمريكية، مؤكدًا أنه في 26 يناير "محكمة العدل الدولية" ألزمت إسرائيل بتفيذ تدابير في قطاع غزة.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي الإنسانية كائنات فضائية غزة المساعدات

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