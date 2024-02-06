معامل "قومي البحوث" تستقبل أوائل طلاب مبادرة التحول الرقمي

استقبلت معامل المركز القومي للبحوث زيارة مدرسية لـ120 طالبا من أوائل طلاب مبادرة التحول الرقمي بتعليم القاهرة، وذلك في إطار التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم خدمات الثقافة العلمية والتوعية بأهمية البحث العلمي ودوره في النهوض بكافة مجالات التنمية.



ويأتي مشروع التحول الرقمي بالقاهرة تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "مصر الرقمية" في التعليم بمدارس القاهرة تحت قيادة مدير مديرية التربية والتعليم أيمن موسى وإشراف وكيل المديرية لشئون الإدارات زينب عبد الفتاح والمنسق العام للتحول الرقمي محمود حسن وتدريب وإشراف رضا الكرداوي إستشاري تكنولوجيا التعليم.



وفي هذا السياق، قال القائم بأعمال رئيس المركز الدكتور حسين درويش، في تصريح اليوم /الثلاثاء/، إن فكرة هذه الزيارة للمركز القومي للبحوث جاءت بهدف تعزيز التواصل مع طلاب المدارس في المراحل المختلفة لإطلاعهم على ما هو جديد في البحث العلمي وتوسيع آفاقهم العلمية، والإجابة على كل تساؤلاتهم واستفساراتهم بما يخدم كافة مجالات التوعية، ونشر ثقافة البحث العلمي في المجتمع.



وأوضح أن مشروع التحول الرقمي يستهدف تطبيق التقنيات والحلول الحديثة في العمليات التعليمية بهدف تعزيز خبرات التعلم والتدريس لكل الأطراف المعنية من طلاب ومعلمين والربط بين التعليم في المدارس والبحث العلمي.



وأشار إلى أن طلاب المدارس زاروا معامل وأقسام معاهد المركز المختلفة، وقام رؤساء المعاهد وأقسام المركز المختلفة بتقديم شرح مفصل لطلاب المدارس حول تاريخ المركز القومي للبحوث، ودوره ومساهمته في دفع عجلة التنمية في مصر، وأجابوا على كافة استفساراتهم العلمية.



وأوضح أن ذلك يأتي تماشيا مع عقد مسابقة لطلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية على مستوى القاهرة لإجراء أبحاث علمية مشتركة لتعليمهم آليات البحث العلمي بما يتناسب مع أعمارهم، وأن تكون مشتركة لتأهيلهم للعمل معا كفريق واحد، بحيث يضم كل مشروع بحثي ما لا يقل عن 5 طلاب.



من جانبهم، أعرب الطلاب عن إعجابهم وانبهارهم بالدور العلمي الذي يقوم به علماء المركز في كافة المجالات الحيوية المهمة.



جدير بالذكر أن المجموعة الطلابية تضمنت طلاب من إدارات تعليمية مختلفة؛ منها إدارة مصر الجديدة والسلام والمقطم والخليفة والمعصرة وطلاب الأسمرات أهالينا والمحروسة.