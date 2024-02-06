عرض جديد لنجم النادي الأهلي من الدوري التركي

تلقى أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، عرضا من أحد نادي سيفاس سبور التركي على سبيل الإعارة.

وكشف أنباء أن الساعات الماضية شهدت وصول عرض رسمي من نادي سيفاس سبور التركي، لاستعارة أحمد عبد القادر، وهناك مفاوضات قائمة في الوقت الحالي حول بعض التفاصيل في ظل ترحيب مبدئي برحيل اللاعب عن القلعة الحمراء.

ويرغب عبد القادر في الخروج من الأهلي في ظل ابتعاده عن حسابات المدير الفني السويسري مارسيل كولر خلال الفترة الأخيرة.

الأهلي يواصل تدريباته اليومية

ويواصل الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعدادات لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا يوم 16 فبراير/شباط الجاري.

