عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عرض جديد لنجم النادي الأهلي من الدوري التركي

الأهلي
الأهلي

تلقى أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، عرضا من أحد نادي سيفاس سبور التركي على سبيل الإعارة.

وكشف أنباء أن الساعات الماضية شهدت وصول عرض رسمي من نادي سيفاس سبور التركي، لاستعارة أحمد عبد القادر، وهناك مفاوضات قائمة في الوقت الحالي حول بعض التفاصيل في ظل ترحيب مبدئي برحيل اللاعب عن القلعة الحمراء.

ويرغب عبد القادر في الخروج من الأهلي في ظل ابتعاده عن حسابات المدير الفني السويسري مارسيل كولر خلال الفترة الأخيرة.

ضحك علينا | نجم الأهلي السابق يفتح النار على فيتوريا

الأهلي راحة غدًا.. واستمرار البرنامج التدريبي للدوليين

الأهلي يواصل تدريباته اليومية 

ويواصل الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعدادات لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا يوم 16 فبراير/شباط الجاري.
 

أحمد عبد القادر الأهلى سيفاس سبور التركى كولر المدير الفني السويسري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بالاسم.. ظهرت الآن

مدرب وطني.. مصادر : حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

وصول أحمد الطنطاوي لمحكمة جنح المطرية لبدء جلسة محاكمته

اللواء علاء بشندي مديرا للإدارة العامة لمباحث القاهرة

عكس الاتجاه.. تحرك جديد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

رغم الصفقات الجديدة| أول صدمة لمدرب الزمالك جوزيه جوميز

عرض جديد لنجم النادي الأهلي من الدوري التركي

كلاكيت تالت مرة.. طارق السيد يصدم جماهير الزمالك

موضوعات متعلقة

محمد فاروق يتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للألعاب المائية

مدرب كوت ديفوار: من يقول مباراة الكونغو سهلة لا يفهم شيء في الكرة

للسنة الثانية على التوالي.. سيراميكا كليوباترا يتأهل لنهائي كأس الرابطة

مدرب نيجيريا: قادرون على الفوز بلقب أمم إفريقيا

علي غلاب يحقق ذهبية بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة بتونس

مع التوأم| تعرف على المدرب العام وحراس المرمي في جهاز منتخب مصر

الأردن يتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي كأس أمم آسيا

رسميا| حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني

ترشيحاتنا

حصاد جناح الأزهر بمعرض الكتاب.. 30 ألف فتوى وعشرات الندوات وورش العمل

يتراجع بقوة في مصر.. إلى أين يتجه سعر الدولار الأيام القادمة؟

توقعات بحدوث انخفاض في الأسعار.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف مفاجآت مهمة للمواطن

توازن في السوق قريبا .. برلماني: مستحيل الدولار يوصل 50 جنيه

محمد صلاح| أول تعليق من وزير الرياضة على تولي حسام حسن قيادة المنتخب

أستاذ استثمار: الدولار يتجه إلى مزيد من الخسائر والذهب ليس الخيار الأفضل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدنيا مقلوبة من امبارح.. الملك تشارلز مهدد بهذه المضاعفات

أرخص طريقة لعمل صينية البطاطس بطعمها الأصلي.. السر في مكون واحد

أحمد الفيشاوي ونسرين طافش.. أبطال فيلم "السيستم" في العرض الخاص بالتجمع| صور

إطلالة نسرين طافش فى العرض الخاص لفيلم "السيستم"| صور

فيديو

بمشاركة زوجته.. أبو يطرح الأغنية الرسمية لفيلم “السيستم” | فيديو

"بشتغل وفاتح بيوت".. قصة صاحب ترند أصغر عروسين في مصر

"التنطيف الهوسي" هل هو مرض نفسي؟

أسعار الذهب في مصر اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ