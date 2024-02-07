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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قوات خفر سواحل تكساس ينقذون «كلباً» ظل محبوسًا بحاوية شحن لمدة أسبوع|شاهد

كلب
كلب

تمكنت قوات خفر السواحل من إنقاذ كلب عثروا عليه محبوسًا داخل حاوية شحن في ميناء تكساس الأمريكية. 

وقال خفر السواحل إن الكلب، الذي أُطلق عليه منذ ذلك الحين اسم "كوني كلب الحاوية"، كان محاصرًا داخل حاوية شحن لفنيي العلوم البحرية بريان وينسكوت ولوكاس لو ورايان ماكماهون وخوسيه رييس.

وأفادت إدارة خفر السواحل أنه بينما كان المفتشون البحريون يختارون الحاويات بشكل عشوائي للتفتيش، اكتشفوا نباحًا وخدشًا من إحدى الحاويات الموجودة في كومة. 

وأفادت المجموعة أن الحاوية كانت مكدسة في الهواء على ارتفاع حوالي 25 قدمًا وكان لا بد من إنزالها بواسطة رافعة. 

عندما أنزلوا الحاوية وفتحوا الباب، خرج كلب من داخلها!" وفقًا لـ USCG هارتلاند.

وقال فريق الإنقاذ إن "الكلب الجميل" كان "متعبًا وجائعًا لكنه كان سعيدًا للغاية برؤية رجال الإنقاذ.

في مقطع فيديو نشرته خفر السواحل USCG Heartland تظهر كوني وهي تهز ذيلها وتتنشق وتشرب الماء الذي تم تقديمه لها عندما تم إنقاذها. 

أكد خفر السواحل أن الكلب ظل محبوسًا لمدة 8 أيام على الأقل دون طعام أو ماء. 

ولا تزال تفاصيل أصل الحاوية غير واضحة، لكنها كانت مليئة بالمركبات المهملة. 

وبناءً على ذلك، قالت رئيسة ضباط الصف كورين زيلنيكي، إن كوني كانت على الأرجح في سيارة في ساحة للخردة عندما حوصرت عن طريق الخطأ في الحاوية.

كلب كلاب انقاذ كلب

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