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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بصواريخ باليستية.. أمريكا تكشف تفاصيل هجمات الحوثيين على البحر الأحمر وخليج عدن

صاروخ حوثي
صاروخ حوثي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن شن الحوثيين عدة هجمات صاروخية باليستية مضادة للسفن في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وتفصيلًا، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنه في يوم 6 فبراير، في حوالي الفترة من الساعة 1:45 صباحًا وحتى 4:30 مساءً تقريبًا (بالتوقيت المحلي العربي) أطلق الحوثيون المدعومين من إيران ستة صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطر عليها في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وأضافت القيادة أن 3 من الصواريخ الباليستية المضادة للسفن كانت تحاول ضرب السفينة أم ڤي ستار ناسيا، وهي ناقلة بضائع يونانية من ناحية الملكية والادارة وترفع علم جزر مارشال اثناء ابحارها في خليج عدن. 

ولفتت “في حوالي الساعة 3:20 صباحًا، أبلغت أم ڤي ستار ناسيا عن وقوع انفجار بالقرب من السفينة مما تسبب في أضرار طفيفة ولكن لم تقع إصابات. وفي 02:00 بعد الظهر، سقط صاروخ آخر في المياه القريبة من السفينة دون أن يحدث اي تأثير. في الساعة 4:30 مساءً، اعترضت السفينة يو أس أس لابون (DDG 58) والتي تعمل بالقرب من الناقلة أم ڤي ستار ناسيا صاروخًا باليستيًا ثالثًا مضادًا للسفن أطلقه الحوثيون المدعومين من إيران واستطاعت من اسقاطه .استمرت الناقلة أم ڤي ستار ناسيا في الإبحار  نحو وجهتها”.

وأكدت القيادة أنه من المرجح أن الصواريخ الباليستية الثلاثة المضادة للسفن المتبقية كانت تحاول استهداف سفينة أم ڤي مورنينج تايد، وهي سفينة شحن مملوكة للمملكة المتحدة وترفع علم بربادوس وتعمل في جنوب البحر الأحمر، حيث سقطت الصواريخ الثلاثة في المياه القريبة من السفينة دون ان تحدث اي تأثير.

وأشارت إلى أن السفينة أم ڤي مورنينج تايد تواصل الإبحار، ولم تبلغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار.

القيادة المركزية الأمريكية الحوثيين هجمات صاروخية البحر الأحمر استهداف سفينة

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