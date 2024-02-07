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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1712 مريضاً فى قافلة علاجية بالدقهلية

قافلة طبية
قافلة طبية

وجه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة  الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية  فى قرية قراش مركز بلقاس، وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود، منسق عام القوافل.

وتم توقيع الكشف على 1712 مريضاً، وضمت  12 عيادة منها “2 أطفال - 2 باطنة - رمد - الأنف والأذن  - نساء وتنظيم أسرة”، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray.

وقد  جاء بيان القافلة كالتالي: باطنة 348، أطفال 351، جراحة 89، أسنان 112، جلدية   166، رمد 136، أنف وأذن 112، عظام 237، نساء وتنظيم أسرة 161.

كما تم إجراء 331 تحليلاً مختلفاً للمرضى،  و86 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلاً عن فحوصات لـ 125 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 70 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 18 قرارا للعلاج على نفقة الدولة. 

وأشار وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 52 ندوة تثقيفية، و135 حالة استبيان. 

وأكد استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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بالدقهلية أيمن مختار المناطق البعيدة علاج على نفقة الدولة قافلة طبية علاجية مديرية الصحة بالمحافظة وكيل الوزارة ندوة تثقيفية موجات صوتية

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