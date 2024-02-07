عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تعلن استعدادها لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني

الدكتور السيد قنديل
الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني، وجاهزية المنشآت وتجهيزات الكليات وإعلان الجداول لمختلف البرامج الدراسية، والانتهاء من التجهيزات اللازمة بالمعامل وقاعات التدريس والمدرجات وكافة أعمال الصيانة المطلوبة قبل بدء الدراسة.

وشدد، على أهمية تكاتف الجميع للنهوض بالجامعة وتطويرها والتعاون كفريق عمل واحد.

txt

جامعة عين شمس تحرز 7 ميداليات متنوعة في الكونغ فو ببطولة الشهيد الرفاعي

txt

نستلهم منها قيم الصبر والعطاء|رئيس جامعة حلوان يهنئ السيسي بمناسبة الإسراء والمعراج

ووجه قنديل بضرورة استكمال إعلان النتائج وتوفير كافة المتطلبات التي تحتاجها الكليات، وتحديد كافة الاحتياجات الخدمية واللوجستية المطلوبة للجامعة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية، لتقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب، وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة لهم.

ودعا رئيس جامعة حلوان إلى ضرورة التنفيذ الفعال لخطة الأنشطة الطلابية مع بداية فعاليات الفصل الدراسي الثاني، بهدف تنمية الوعي واكتشاف المواهب الموجودة لدى طلاب الكليات المختلفة، وتحفيزهم لممارسة جميع الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية.
 

الدكتور السيد قنديل جامعة حلوان استقبال الطلاب الفصل الدراسي الثاني Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بقفزة جديدة .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجع 23 جنيهًا|الدولار يُعاني في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

حسام حسن يفاجئ الجميع بأول طلباته بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب

«شبانة»: لهذا السبب قدّم الأهلي التماسًا لـ«الكاف».. والخطيب مستاء

مهيب عبدالهادي: هذا الحارس أفضل من «أبوجبل».. ورمضان صبحي ومرموش The best

حالة من الغضب والارتباك داخل الأهلي بسبب عدلي القيعي.. تفاصيل

دعاء الإسراء والمعراج.. بـ7 كلمات يتولى الله أمورك ويفرج كربك فردده الليلة

تحرك جديد بأسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

موضوعات متعلقة

بروتوكول تعاون بين جامعتي القاهرة وإيست لندن لإنشاء درجات علمية مزدوجة| تفاصيل

إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الآداب والإعلام والآثار بجامعة القاهرة

معامل المركز القومي للبحوث تستقبل أوائل طلبة التحول الرقمي بالقاهرة والأسمرات أهالينا

جامعة عين شمس تنظم زيارة تقنية لمصنع سيمنز بالعين السخنة

ترشيحاتنا

جردها من ملابسها.. تفاصيل قضية اعتداء متهم على فتاة داخل جراج بـ أوسيم

بعد توفيق أوضاعها.. الإسكان تُجري القرعة العلنية الأولى لقطع أراضٍ بمنطقة الرابية بالشروق

أبو الغيط يفتتح المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد في الدوحة

الحماس لا يكفي.. المستكاوي يعلق على تعيين حسام حسن مدرباً للمنتخب

ضبط شخصين بالقاهرة استوليا على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

تمنى التوفيق لحسام حسن| أحمد حسن يحرج اتحاد الكرة.. ماذا قال؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمنى التوفيق لحسام حسن| أحمد حسن يحرج اتحاد الكرة.. ماذا قال؟

حزنوا على فراقه فاستعانوا بالبحر.. طفلان يتصرفان بغرابة لتخليد ذكرى والدهما| صور

أحزان محمد منير فى 18 يوما.. ودع شقيقته واثنين من رفقاء دربه

أغرب وسائل التخسيس.. تعرف عليها

فيديو

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

استشاري مخ وأعصاب عن مسلسل "حالة خاصة": تناول حالة متقدمة من التوحد

بمشاركة زوجته.. أبو يطرح الأغنية الرسمية لفيلم “السيستم” | فيديو

"بشتغل وفاتح بيوت".. قصة صاحب ترند أصغر عروسين في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ