جامعة حلوان تعلن استعدادها لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني، وجاهزية المنشآت وتجهيزات الكليات وإعلان الجداول لمختلف البرامج الدراسية، والانتهاء من التجهيزات اللازمة بالمعامل وقاعات التدريس والمدرجات وكافة أعمال الصيانة المطلوبة قبل بدء الدراسة.

وشدد، على أهمية تكاتف الجميع للنهوض بالجامعة وتطويرها والتعاون كفريق عمل واحد.

ووجه قنديل بضرورة استكمال إعلان النتائج وتوفير كافة المتطلبات التي تحتاجها الكليات، وتحديد كافة الاحتياجات الخدمية واللوجستية المطلوبة للجامعة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية، لتقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب، وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة لهم.

ودعا رئيس جامعة حلوان إلى ضرورة التنفيذ الفعال لخطة الأنشطة الطلابية مع بداية فعاليات الفصل الدراسي الثاني، بهدف تنمية الوعي واكتشاف المواهب الموجودة لدى طلاب الكليات المختلفة، وتحفيزهم لممارسة جميع الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية.

