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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مني زكي تتصدر شباك التذاكر السعودي بـ"رحلة 404" .. تفاصيل

مني زكي
مني زكي

تمكن فيلم رحلة 404 من تصدر قائمة الاعمال الاكثر تحقيقا للايرادات في دور العرض السينمائي بالمملكة العربية السعودية لهذا الاسبوع . 

واحتل فيلم رحلة 404 المركز الثالث في قائمة الايرادات هذا الاسبوع علي المستوي العالمي، والاول علي المستوي العربي والمصري . 

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج ،محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم ، شادي ألفونس ، رنا رئيس ، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول . 

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الرحلة 404 من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة  ومن إنتاج محمد حفظي و شاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك و لاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية  وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع. وتوزعه سينمائياً أفلام مصر العالمية  داخل مصر و Front Row Filmed Entertainment خارج مص

فيلم 404 تدور احداثه حول سيدة تدعي غادة تقرر السفر لاداء فريضة الحج وقبل السفر بعدة أيام تتعرض لازمة تستدعي ان تستعين باشخاص من الماضي ، مما يجعلها تقع في العديد من الازمات والاحداث . 

رحلة 404 فيلم أنف وثلاثة عيون فيلم رحلة 404 محمد فراج محمد حفظي محمد ممدوح محمد رجاء منى زكى

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