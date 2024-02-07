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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد 16 مجزرة جديدة.. صحة غزة تكشف أحدث حصيلة لضحايا العدوان الإسرائيلي

صحة غزة
صحة غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 123 شهيدا و169 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت السلطات الصحية في القطاع إلى أن هناك عدد من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأضافت صحة غزة أن حصيلة العدوان ارتفعت إلى 27708 شهداء و67147 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا أن الأوضاع في غزة صارت غير محتملة على الإطلاق، والخطر يتعاظم.

وأوضحت الأونروا أن هناك انتشار مقلق للأمراض في قطاع غزة بسبب نقص الصرف الصحي والمياه النظيفة حيث يمنع الاحتلال المال والكهرياء والوقود والدواء والغذاء عن أهالي القطاع.

ويؤكد ذلك ما سبق وأكده محللون وقال به مسئولون فلسطينيون باعترافات وزراء الاحتلال بان إسرائيل تريد تهجير وارغام سكان غزة على الخروج من أراضيهم، وأنه مع عدم رضوخهم لذلك يتم إمراضهم وتجويعهم وقتلهم وتجريف أراضيهم وتدميرهم.

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بعد 16 مجزرة جديدة.. صحة غزة تكشف أحدث حصيلة لضحايا العدوان الإسرائيلي


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