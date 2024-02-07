رئيس مدينة رأس غارب يتفقد مشروع إنشاء مسجد ومجمع خدمات بحي الروضة

تفقد اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، في إطار الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مراحل تنفيذ مشروع إنشاء مسجد ومجمع خدمات في منطقة حي الروضة، كبديل للعشوائيات.

ويأتي ذلك في ضوء التوجيهات السامية من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتوفير حياة كريمة لمواطني المدن وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وقام اللواء نديم بمتابعة تقدم أعمال البناء للمسجد بالتعاون مع المشاركة المجتمعية، حيث تم الانتهاء من صب خرسانات القواعد والأعمدة، مما يعكس الجهود المبذولة لإنجاز هذا المشروع بأفضل الطرق وبأسرع وقت ممكن.

كما تفقد نديم أعمال إنشاء مجمع خدمات في منطقة حي الروضة، الذي يشمل إنشاء مخبز وصيدلية ومحلات تجارية، حيث تم صب الأعمدة ضمن إطار الخطة الاستثمارية وبتنفيذ مديرية الإسكان والمرافق.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود الحثيثة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للسكان وتوفير بيئة مريحة ومناسبة للعيش، وتأتي استجابةً لتطلعات السكان واحتياجاتهم المتنوعة.