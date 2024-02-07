عقب افتتاحه.. أبرز المعلومات حول أول مركز علاجي متكامل لذوي الهمم بالإسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أول مركز متكامل للتدخل المبكر والعلاج التأهيلي لذوي الهمم بمستشفى أطفال الرمل بوينجت التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

يضم المركز 7 عيادات هي: (التوحد، الإرشاد الأسري والنفسي، الإعاقات العصبية للأطفال، التغذية العلاجية لذوي الهمم، التخاطب وصعوبات التعلم، التكامل الحسي والسمعي وتنمية المهارات، الشلل الدماغي والعلاج الوظيفي)، بالإضافة إلى عيادات السمعيات والطب الطبيعي والتأهيل.

يقدم المركز خدمات متكاملة صحية ونفسية وتأهيلية لذوي الهمم لجميع مواطني الإسكندرية.

ويعتبر أول مركز يقدم الخدمات المتكاملة للعلاج التأهيلي والتدخل المبكر لذوي الهمم بمستشفيات مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

وأكد محافظ الإسكندرية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم، خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قدم لهم كل الرعاية والدعم، وعمل على توفير كافة سبل الحياة الكريمة لهم، وذلك من خلال العديد من المبادرات والتشريعات.

وخلال الافتتاح؛ تفقد الشريف أقسام المركز، موضحًا أنه يتم التحويل إلى المركز من خلال مقرات ذوي الهمم وعيادات الاكتشاف المبكر بمستشفيات وزارة الصحة.

والإرشاد الوراثي.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وأيمن نزيه محافظ الروتاري، والدكتورة إيمان شكري مديرة مستشفى أطفال الرمل، ومحافظي الروتاري السابقين، ورؤساء نوادي الروتاري المشاركين في المشروع.