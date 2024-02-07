عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مواكبة التحوّل الرقمي| جامعة حلوان: نعمل على تطوير كافة المراحل الدراسية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان، مواصلة جهودها لتطوير الجامعة بكل قطاعاتها خلال العام الدراسي الجديد  لرفع التصنيف الدولي لها ولتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة تطورات التحول الرقمي ولجعل خريجيها مواكبين لمتطلبات سوق العمل ومتطلبات العصر.
 

وكشفت جامعة حلوان أن هناك توجها لتنمية وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية بكل المراحل وتطوير المنظومة البحثية لرفع تصنيف الجامعة الدولي.

وصرح الدكتور السيد قنديل  رئيس جامعة حلوان لـ"صدى البلد" حول هذه الخطة بأن الجامعة قد أطلقت برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس حرصا منها على تطوير المنظومة التعليمية ومن منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية،  وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة، وكذلك تساهم فى تحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة.

وتابع رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تطلق هذه البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بصفة دورية حرصا علي تطوير مهاراتهم بصفة  مستمرة، كما يتم أيضا الإعلان عن العديد من البرامج التدريبية للطلاب لتطوير المهارات والتأهل لسوق العمل.

 

وقد أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني، وجاهزية المنشآت وتجهيزات الكليات وإعلان الجداول لمختلف البرامج الدراسية، والانتهاء من التجهيزات اللازمة بالمعامل وقاعات التدريس والمدرجات وكافة أعمال الصيانة المطلوبة قبل بدء الدراسة.

وشدد، على أهمية تكاتف الجميع للنهوض بالجامعة وتطويرها والتعاون كفريق عمل واحد.

ووجه قنديل بضرورة استكمال إعلان النتائج وتوفير كافة المتطلبات التي تحتاجها الكليات، وتحديد كافة الاحتياجات الخدمية واللوجستية المطلوبة للجامعة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية، لتقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب، وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة لهم.

ودعا رئيس جامعة حلوان إلى ضرورة التنفيذ الفعال لخطة الأنشطة الطلابية مع بداية فعاليات الفصل الدراسي الثاني، بهدف تنمية الوعي واكتشاف المواهب الموجودة لدى طلاب الكليات المختلفة، وتحفيزهم لممارسة جميع الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية.

Jobs Education أعضاء هيئة التدريس والعاملين البرامج التدريبية للعاملين البرامج التدريبية التكنولوجية الحديثة التصنيف الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بقفزة جديدة .. وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن يفاجئ الجميع بأول طلباته بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب

تراجع 23 جنيهًا|الدولار يُعاني في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي

رسميًا.. تفاصيل القرارات العاجلة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

حوافز جديدة للموظفين.. 500 جنيه للدرجة السادسة و900 للممتازة بتكلفة 37.5 مليار

بشرى سارة لـ 13 مليون مواطن: زيادة 15% في المعاشات بتكلفة 74 مليار جنيه

الدولار بـ 47 .. السوق الموازي يتعرض لضربات موجعة والجنيه يصعد 35%

ترشيحاتنا

لضمان السلام والأمن الدائمين|واشنطن: بلينكن أكد لـ نتنياهو الدعم الأمريكي لقيام دولة فلسطينية

هل رأى النبي الله عز وجل رؤية حقيقية في رحلة الإسراء والمعراج؟

رئيس الوزراء يتابع موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق

انفراد| اعترافات خبيرة التجميل بقضية تهريب العناصر الارهابية: الواحد بـ250 ألف جنيه

مصادر مصرية مطلعة تنفي تحرير سعر الصرف بعد حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

تضامن النواب توافق على مشروع قانون حقوق رعاية المسنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان شفاف.. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

وصول ماجد المهندس لإحياء حفل مهرجان فبراير الكويت ..صور

مكشوف وقصير.. هيدي كرم تثير الجدل بالتاتو| شاهد

سارة سلامة تصدم متابعيها بظهورها الأخير | شاهد

فيديو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ