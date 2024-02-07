مواكبة التحوّل الرقمي| جامعة حلوان: نعمل على تطوير كافة المراحل الدراسية

أعلنت جامعة حلوان، مواصلة جهودها لتطوير الجامعة بكل قطاعاتها خلال العام الدراسي الجديد لرفع التصنيف الدولي لها ولتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة تطورات التحول الرقمي ولجعل خريجيها مواكبين لمتطلبات سوق العمل ومتطلبات العصر.



وكشفت جامعة حلوان أن هناك توجها لتنمية وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية بكل المراحل وتطوير المنظومة البحثية لرفع تصنيف الجامعة الدولي.

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لـ"صدى البلد" حول هذه الخطة بأن الجامعة قد أطلقت برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس حرصا منها على تطوير المنظومة التعليمية ومن منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية، وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة، وكذلك تساهم فى تحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة.

وتابع رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تطلق هذه البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بصفة دورية حرصا علي تطوير مهاراتهم بصفة مستمرة، كما يتم أيضا الإعلان عن العديد من البرامج التدريبية للطلاب لتطوير المهارات والتأهل لسوق العمل.

وقد أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني، وجاهزية المنشآت وتجهيزات الكليات وإعلان الجداول لمختلف البرامج الدراسية، والانتهاء من التجهيزات اللازمة بالمعامل وقاعات التدريس والمدرجات وكافة أعمال الصيانة المطلوبة قبل بدء الدراسة.

وشدد، على أهمية تكاتف الجميع للنهوض بالجامعة وتطويرها والتعاون كفريق عمل واحد.

ووجه قنديل بضرورة استكمال إعلان النتائج وتوفير كافة المتطلبات التي تحتاجها الكليات، وتحديد كافة الاحتياجات الخدمية واللوجستية المطلوبة للجامعة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية، لتقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب، وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة لهم.

ودعا رئيس جامعة حلوان إلى ضرورة التنفيذ الفعال لخطة الأنشطة الطلابية مع بداية فعاليات الفصل الدراسي الثاني، بهدف تنمية الوعي واكتشاف المواهب الموجودة لدى طلاب الكليات المختلفة، وتحفيزهم لممارسة جميع الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية.