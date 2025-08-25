أخبار التوك شو| عرض خطير لمصر إسقاط الديون مقابل توطين الفلسطينيين.. وحسام بدراوي: الفتوى رأي وليست إلزامًا في دولة مدنية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:



عرض خطير لمصر.. إسقاط الديون مقابل توطين الفلسطينيين



كشف الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي، عن تفاصيل عرض تلقته مصر “يتضمن إسقاط ديونها الخارجية، مقابل استقبال الفلسطينيين ودمجهم داخل المجتمع المصري”، في إطار محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.



حسام بدراوي: الفتوى رأي وليست إلزامًا في دولة مدنية



أكد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، أن الفتوى هي مجرد رأي، وليست ملزمة علينا تنفيذها، لأن ذلك يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع، مشددًا على أن مصر دولة مدنية حديثة يحكمها الدستور والقانون، ولا يجب أن تتدخل الفتوى بأي شكل في السياسة.



أحمد موسى: الإخوان هدفها إسقاط الدولة وزعزعة الاستقرار



أكد الإعلامي أحمد موسى أن البيانين الصادرين عن جماعة الإخوان، اليوم الأحد، هدفهما الأساسي هو إسقاط الدولة المصرية ،وزعزعة استقرارها، مؤكدًا على ضرورة الانتباه إلى عناوين هذين البيانين.



ضحية تنسيق الثانوية تكشف تفاصيل الواقعة



قالت الطالبة عائشة طالبة الثانوية العامة وضحية التلاعب صديقتها برغباتها في تنسيق الثانوية إن هذا الأمر كان مخططا له، لأنه ليس من الصدفة أن تحصل صديقتها على الرقم القومي والباسورد والإيميل وكل ذلك في لحظة.

مستشار وزير الاتصالات: مبادرة "رواد رقميون" نقلة نوعية لتأهيل الشباب لسوق العمل التكنولوجي



قالت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، إن مبادرة "رواد رقميون" تُعد من أهم المبادرات التي تطلقها الوزارة، مشيرة إلى أن أهمية المبادرة تكمن في كونها ثمرة تعاون غير مسبوق مع الأكاديمية العسكرية، وهو ما يمثل تطورًا مهمًا في إطار تكامل الجهود الوطنية لتأهيل الكوادر الشابة.



قالولنا محدش مات وإحنا شايفين صحابنا.. ناجية من حادث الإسكندرية تكشف كواليس مرعبة



كشفت الطالبة رانسي، إحدى الناجيات من حادث الغرق المأساوي في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية، تفاصيل صادمة عن اللحظات الأخيرة قبل المأساة، وكيف خدعوا منذ البداية حتى النهاية.



جهاز شئون البيئة: مصر تستورد 60% من الأكياس البلاستيكية



أكد الدكتور علي أبو سنة، رئيس الجهاز التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أن مصر تستورد أكثر من 60% من الأكياس البلاستيكية من الخارج، ما يجعل تقليل الاعتماد عليها؛ ضرورة وطنية واقتصادية.



جمال شعبان: العامل الوراثي قد يكون سببا للإصابة بأمراض القلب



أكد الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، أن العامل الوراثي قد يكون عامل للإصابة بأمراض القلب، ومن الممكن أن يكون العامل الوراثي له تأثير في حدوث السكتات القلبية والوفاة.



أكاديمية وهمية.. نهال طايل تكشف مفاجأة بشأن حادث غرق فتيات الإسكندرية



كشفت الإعلامية نهال طايل، خلال برنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، عن مفاجآت صادمة في واقعة غرق طلاب من إحدى الأكاديميات غير المعتمدة بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية، والتي وصفتها بـ"الأكاديمية الوهمية".



المكالمات الترويجية.. تنظيم الاتصالات: أكثر من مليون خط تم تسجيله بشكل قانوني حتى الآن وتمثل 90%



أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي لقطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، أننا عملنا على تنظيم الإطار التنفيذي للمكالمات التسويقية، خاصة أننا استقبلنا عددا من الشكاوي حول تلك المكالمات.