قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحف كهف روميل يحتفل بذكرى افتتاحه .. اليوم
الاعلام العبري يروج لـ اتفاق أمني مرتقب بين سوريا وإسرائيل ونفي رسمي من دمشق
الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التحريض على تعطيل نشاط رياضي
أخبار التوك شو| عرض خطير لمصر إسقاط الديون مقابل توطين الفلسطينيين.. وحسام بدراوي: الفتوى رأي وليست إلزامًا في دولة مدنية
سعر عيار 21 اليوم 25-8-2025
انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لطلاب النظام القديم و مدارس المتفوقين والمكفوفين
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر
دعاء اليوم الثاني من شهر المولد النبوي.. 8 كلمات تعوض خسائرك كلها
مقتل 64 فلسطينيًا وإصابة 272 في قصف إسرائيلي مكثف خلال يوم واحد
وسط غيابها عن البيت الأبيض.. ميلانيا ترامب تقتحم دبلوماسية الحرب برسالة لبوتين في ألاسكا
سعر الدولار اليوم 25-8-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| عرض خطير لمصر إسقاط الديون مقابل توطين الفلسطينيين.. وحسام بدراوي: الفتوى رأي وليست إلزامًا في دولة مدنية

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

عرض خطير لمصر.. إسقاط الديون مقابل توطين الفلسطينيين

كشف الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي، عن تفاصيل عرض تلقته مصر “يتضمن إسقاط ديونها الخارجية، مقابل استقبال الفلسطينيين ودمجهم داخل المجتمع المصري”، في إطار محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.
 

حسام بدراوي: الفتوى رأي وليست إلزامًا في دولة مدنية

أكد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، أن الفتوى هي مجرد رأي، وليست ملزمة علينا تنفيذها، لأن ذلك يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع، مشددًا على أن مصر دولة مدنية حديثة يحكمها الدستور والقانون، ولا يجب أن تتدخل الفتوى بأي شكل في السياسة.
 

أحمد موسى: الإخوان هدفها إسقاط الدولة وزعزعة الاستقرار

أكد الإعلامي أحمد موسى أن البيانين الصادرين عن جماعة الإخوان، اليوم الأحد، هدفهما الأساسي هو إسقاط الدولة المصرية ،وزعزعة استقرارها، مؤكدًا على ضرورة الانتباه إلى عناوين هذين البيانين.
 

ضحية تنسيق الثانوية تكشف تفاصيل الواقعة


قالت الطالبة عائشة طالبة الثانوية العامة وضحية التلاعب صديقتها برغباتها في تنسيق الثانوية إن هذا الأمر كان مخططا له، لأنه ليس من الصدفة أن تحصل صديقتها على الرقم القومي والباسورد والإيميل وكل ذلك في لحظة.

مستشار وزير الاتصالات: مبادرة "رواد رقميون" نقلة نوعية لتأهيل الشباب لسوق العمل التكنولوجي

قالت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، إن مبادرة "رواد رقميون" تُعد من أهم المبادرات التي تطلقها الوزارة، مشيرة إلى أن أهمية المبادرة تكمن في كونها ثمرة تعاون غير مسبوق مع الأكاديمية العسكرية، وهو ما يمثل تطورًا مهمًا في إطار تكامل الجهود الوطنية لتأهيل الكوادر الشابة.
 

قالولنا محدش مات وإحنا شايفين صحابنا.. ناجية من حادث الإسكندرية تكشف كواليس مرعبة

كشفت الطالبة رانسي، إحدى الناجيات من حادث الغرق المأساوي في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية، تفاصيل صادمة عن اللحظات الأخيرة قبل المأساة، وكيف خدعوا منذ البداية حتى النهاية.
 

جهاز شئون البيئة: مصر تستورد 60% من الأكياس البلاستيكية

أكد الدكتور علي أبو سنة، رئيس الجهاز التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أن مصر تستورد أكثر من 60% من الأكياس البلاستيكية من الخارج، ما يجعل تقليل الاعتماد عليها؛ ضرورة وطنية واقتصادية.
 

جمال شعبان: العامل الوراثي قد يكون سببا للإصابة بأمراض القلب

أكد الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، أن العامل الوراثي قد يكون عامل للإصابة بأمراض القلب، ومن الممكن أن يكون العامل الوراثي له تأثير في حدوث السكتات القلبية والوفاة.
 

أكاديمية وهمية.. نهال طايل تكشف مفاجأة بشأن حادث غرق فتيات الإسكندرية

كشفت الإعلامية نهال طايل، خلال برنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، عن مفاجآت صادمة في واقعة غرق طلاب من إحدى الأكاديميات غير المعتمدة بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية، والتي وصفتها بـ"الأكاديمية الوهمية".
 

المكالمات الترويجية.. تنظيم الاتصالات: أكثر من مليون خط تم تسجيله بشكل قانوني حتى الآن وتمثل 90%

أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي لقطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، أننا عملنا على تنظيم الإطار التنفيذي للمكالمات التسويقية، خاصة أننا استقبلنا عددا من الشكاوي حول تلك المكالمات.

مصر الفلسطينيين حسام بدراوي الخارجية الإخوان أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

جلسة تصوير داخل مسجد تثير الجدل

جلسة تصوير داخل مسجد تثير الجدل .. أسرة العروس تعلق والأوقاف ترد

وزير الكهرباء

تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

تحرك جديد .. سعر الذهب الآن عيار 21 الاثنين 25 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

ترشيحاتنا

مالك عقار

نائب البرهان: الحرب في السودان تقترب من نهايتها

بنيامين نتنياهو

نتنياهو: الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا لمهاجمتهم إسرائيل

سيرغي لافروف- وزير الخارجية الروسي

لافروف يحدد شروط السلام مع أوكرانيا

بالصور

ما هي أجمل أسماء البنات في 2025؟

اجمل أسماء بنات 2025
اجمل أسماء بنات 2025
اجمل أسماء بنات 2025

فيديو

هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام

هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد