حسام بدراوي: هناك عروض على مصر بإسقاط الديون المصرية مقابل أن تذوب الفلسطينيين

قال المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي، إن موقف مصر واضح من القضية الفلسطينية وهو بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

إسقاط الديون المصرية

وأضاف الدكتور حسام بدراوي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك عروض على مصر بإسقاط الديون المصرية مقابل أن تذوب الفلسطينيين في المجتمع كما حدث مع السوريين.

تهجير الفلسطينيين إلى مصر

وأكد المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي، أن وضع السوريين مختلف لأنهم جايين فترة مؤقتة وسيعودون لبلدهم أم تهجير الفلسطينيين إلى مصر يعني تصفية القضية.