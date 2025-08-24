ضحية تنسيق الثانوية تكشف تفاصيل حدوث الواقعة

قالت الطالبة عائشة طالبة الثانوية العامة وضحية التلاعب صديقتها برغباتها في تنسيق الثانوية إن هذا الأمر كان مخطط له، لأنه ليس من الصدفة أن تحصل صديقتها على الرقم القومي والباسورد والإيميل وكل ذلك في لحظة.

بداية المشكلة وكيف علمت

وأضافت «عائشة» خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «تفاصيل» والمذاع عبر قناة «صدى البلد 2» أن نتيجة التنسيق لم تظهر حتى الآن، وتفاجئت بما حدث من صديقتها، موضحة: «أنا ما صدقتش أول ما قالولي وفي الأول والدي ما قليش إن صاحبتي هي اللي غيرت الرغبات بتاعتي».

التوجه إلى جامعة القاهرة

واستكملت: «عندما توجهنا إلى جامعة القاهرة بقول هو أي اللي حصل علشان نيجي بالسرعة دي، والدي قالي وشرحلي التفاصيل كلها».

الحصول على الرقم السري

وبشأن الطريقة التي حصلت صديقتها بها على الرقم السري؛ قالت «عائشة»: «احنا 3 قاعدين في أوضة واحدة، وكنا قاعدين مع بعض وبنذاكر أصلا في الأوضة، وأنا مش عارفه الباسورد بتاعها ولا بطاقة باباها ولا بطاقتها».