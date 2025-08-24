جهاز شئون البيئة: مصر تستورد 60% من الأكياس البلاستيكية

أكد الدكتور علي أبو سنة، رئيس الجهاز التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أن مصر تستورد أكثر من 60% من الأكياس البلاستيكية من الخارج، ما يجعل تقليل الاعتماد عليها ضرورة وطنية واقتصادية.

وقال علي أبو سنة، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن قانون الاستثمار منح حوافز وتسهيلات للصناعات المنتجة لبدائل البلاستيك، عبر إعفائها من الرسوم والجمارك، بما يشجع على التوسع في هذه الصناعة.

وتابع رئيس الجهاز التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أن تغيير سلوك المستهلك هو جوهر نجاح هذه الخطة، لافتًا إلى أن أوروبا طبّقت سياسة تسعير الأكياس البلاستيكية، ما دفع المواطنين إلى الاعتماد على البدائل، وهو ما تعمل مصر على تطبيقه تدريجيًا.