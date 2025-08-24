حسام بدراوي: الفتوى رأي وليست إلزامًا في دولة مدنية

أكد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، أن الفتوى هي مجرد رأي، وليست ملزمة علينا تنفيذها، لأن ذلك يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع، مشددًا على أن مصر دولة مدنية حديثة يحكمها الدستور والقانون، ولا يجب أن تتدخل الفتوى بأي شكل في السياسة.

رأي يُؤخذ به أو لا

وأوضح" بدراوي"، خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى ،في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الفتوى رأي يمكن أن يُؤخذ به أو لا يُؤخذ به، وذلك وفقًا للمادة الثانية في الدستور.

الأزهر مرجعية غير ملزمة

وأضاف المفكر السياسي، أن الأزهر الشريف يُعد مرجعية مهمة، لكنها ليست ملزمة، مشيرًا في الوقت نفسه ،إلى مدى حبه الكبير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.