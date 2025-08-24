أحمد موسى: الإخوان هدفها إسقاط الدولة وزعزعة الاستقرار

أكد الإعلامي أحمد موسى ،أن البيانين الصادرين عن جماعة الإخوان المسلمين، اليوم الأحد، هدفهما الأساسي هو إسقاط الدولة المصرية ،وزعزعة استقرارها، مؤكدًا على ضرورة الانتباه إلى عناوين هذين البيانين.

بيانان في يوم واحد

وأضاف" موسى"، في برنامجه "على مسؤوليتي"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن من النادر أن تصدر الجماعة بيانين في نفس اليوم، موضحًا علاقة جماعة "كير" الأمريكية بالإخوان، مؤكداً أن الولايات المتحدة تسعى الآن للحد من هذه الجماعة، بالإضافة إلى كثير من الدول الأوروبية الأخرى التي تحاربها داخل أراضيها.

وأشار إلى أن قرار الشعب المصري في 30 يونيو ،كان هو الخيار الصحيح، موضحاً أن البيانين يعملان على إعادة تلميع هذا الكيان، مشيرًا إلى أن أحدهما يسعى إلى إجراء حوار ومصالحة مع الدولة، والإفراج عن بعض أعضاء هذه المجموعة.