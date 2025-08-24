عرض خطير لمصر.. إسقاط الديون مقابل توطين الفلسطينيين

كشف الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي، عن تفاصيل عرض تلقته مصر “يتضمن إسقاط ديونها الخارجية، مقابل استقبال الفلسطينيين ودمجهم داخل المجتمع المصري”، في إطار محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال بدراوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن "موقف مصر واضح وثابت منذ البداية، وهو ضرورة بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض أي محاولات لتهجيره أو تفريغ القضية من مضمونها".

دمج الفلسطينيين بالمجتمع المصري

وأوضح المفكر السياسي، أن العرض يتضمن دمج الفلسطينيين بالمجتمع المصري، على غرار ما حدث مع السوريين، لكن الوضع مختلف تمامًا، قائلاً: "السوريون جاؤوا إلى مصر بشكل مؤقت وسيعودون إلى بلدهم، أما تهجير الفلسطينيين بشكل دائم فهو تصفية واضحة للقضية".

وأضاف أن "مصر ترفض مثل هذه العروض بشكل قاطع؛ لأنها تدرك الأبعاد الاستراتيجية الخطيرة لمثل هذا الطرح".

المشهد السياسي الأمريكي

وفي سياق آخر، تحدث بدراوي عن المشهد السياسي الأمريكي، مشيرًا إلى أن الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء يخشون عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، خاصة بعد مواقفه الصارمة تجاه زعماء دول مثل زيلينسكي وملك الأردن، وإهانته العلنية لقادة أوروبيين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن الولايات المتحدة "خانت كل من آمن بها ووثق في مؤسساتها الحقوقية والديمقراطية".