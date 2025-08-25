قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لطلاب النظام القديم و مدارس المتفوقين والمكفوفين

ياسمين بدوي

تنتهي اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025 امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 لطلاب النظام القديم و مدارس المتفوقين ومدارس المكفوفين 

حيث يؤدي طلاب النظام القديم في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 امتحان الأحياء لعلمي علوم ، وامتحان الفلسفة والمنطق لطلاب أدبي ، وامتحان الاستاتيكا لعلمي رياضة

كما يؤدي اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025 ، طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 ، امتحان اختبار الاستعداد للقبول في الجامعات ( اللغة الأجنبية الثانية ) ، وامتحان قاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

ويؤدي اليوم الاثنين أيضا طلاب مدارس المكفوفين في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 ، امتحان التاريخ الورقة الثانية 

 

وكانت قد انتهت رسميا امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 لطلاب الظام الجديد يوم السبت 23 أغسطس 2025 

 

إحصائيات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 

 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها أبرز إحصائيات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 مؤكدةً ما يلي :

  •  إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني (نظام قديم) يبلغ ١٢١٤٢ طالبا وطالبة.
  •     إجمالى عدد طلاب نظام حديث ١٤٥٩٣٠ طالبا وطالبة.
  •     إجمالى عدد طلاب مدارس المكفوفين ٧ طلاب.
  •  إجمالى  عدد طلاب مدارس المتفوقين طالبان.
  •     عدد اللجان ٢٦٧ لجنة على مستوى جميع الجمهورية

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 تشدد على منع إصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء للطالب أو الملاحظ ، مع التأكيد على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك .

مواصفات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون مواصفات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 بنفس مواصفات امتحانات الدور الأول دون تغيير، حيث تتضمن ٨٥% لأسئلة الاختيار من متعدد، و15% للأسئلة المقالية.

