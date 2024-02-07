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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

علي الحجار: ميدو عادل سيشارك معي في حفل 100 سنة غنا

صورة من مؤتمر ١٠٠
صورة من مؤتمر ١٠٠ سنة غنا

أقيم اليوم مؤتمر صحفي بدار الأوبرا المصرية للكشف عن تفاصيل مشروع 100 سنة غنا لـ علي الحجار، بحضور خالد داغر رئيس دار الاوبرا.

بدأ "الحجار" حديثه قائلا "سيكون لدينا حفل او اثنين للتراث القديم، وسيكون لدينا ضيف شرف في الحفلة الاولى محمد الحلو الذي أحب ان اسميه مطرب المكربين، ومعنا من الاوبرا أحمد عفت، والفنانة نهاد فتحي، ميدو عادل الممثل واسماء كمال

وتوجه بالشكر لرئيس دار الاوبرا لحضورة رغم تعرضه لحادث كبير حسبما قال.


وقال علي الحجار في تصريحات لـ صدى البلد : الفكرة معي منذ عام 2002، وأنادي بها في كل اللقاءات، خاصة أنها فكرة ضخمة تشمل مسيرة الأغنية المصرية منذ القرن التاسع عشر حتى الآن، ومن المقرر أن نقدم في الحفل 20 اغنية ونختار مجموعة من الموسيقيين البارزين لتوثيق رحلتهم والبداية مع بليغ حمدي".

 

وتساءل عدد من الجمهور عن كون أعمال الفنان الراحل أحمد الحجار ستكون ضمن مشروع شقيقه علي الغنائي "100 سنة غنا".

وأجاب علي الحجار في وقال: "أعمال شقيقي أحمد الحجار لن تكون ضمن ما سأقدمه في مشروع "100 سنة المقرر أن يخرج للنور قريبا".


وكان قد قال علي الحجار إن اللقاء الذي جمعه بوزيرة الثقافة مريح  بشكل كبير، معربا عن سعادته وترحيبه بالتعاون مع وزارة الثقافة، في مشروع 100 سنة غنا، مشيرًا إلى أن المشروع الذي يؤرخ لـ 100 عام من الغناء في مصر، هو ثمرة إعداد ودراسات استمرت لسنوات طويلة.

وتمنى " الحجار" أن توافق دار الأوبرا على وجود عمر خيرت وياسر عبد الرحمن ومودي الإمام في مشروع 100 سنة غناء

دار الاوبرا المصرية مشروع 100 سنة غنا رئيس دار الأوبرا خالد داغر علي الحجار

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