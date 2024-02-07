ارتفاع أسعار النفط في ظل توقعات باستقرار حجم الإنتاج الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء 7 فبراير في ظل توقعات بأن يظل نمو إنتاج النفط الأميركي مستقراً إلى حد كبير حتى عام 2025 مما يخفف المخاوف من فائض المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا أو 0.5% إلى 78.97 دولار للبرميل.

في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتاً أو 0.6% إلى 73.72 دولار. وارتفع كلا الخامين قليلاً يوم الإثنين 5 فبراير.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الثلاثاء 6 فبراير في توقعاتها للطاقة على المدى القصير إن الإنتاج المحلي الأميركي لن يتجاوز الرقم القياسي المسجل في ديسمبر كانون الأول 2023 والذي يزيد عن 13.3 مليون برميل يومياً حتى فبراير شباط 2025.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة أيضاً توقعاتها لنمو إنتاج النفط المحلي في 2024 بمقدار 120 ألف برميل يومياً إلى 170 ألف برميل يومياً، وهو ما يقل بشكل حاد عن زيادة الإنتاج في العام الماضي البالغة 1.02 مليون برميل يومياً.