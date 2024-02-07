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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع الصادرات السلعية للسعودية بـ 15.6% في نوفمبر 2023

صدى البلد

تراجعت الصادرات السلعية للسعودية في نوفمبر 2023 بـ 15.6% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي، لتصل إلى 95 مليار ريال.

وجاء هذا التراجع نتيجة الانخفاض في الصادرات البترولية بـ 19.4% إلى 72.4 مليار ريال خلال نوفمبر 2023.

وتراجعت الصادرات غير البترولية التي تشمل إعادة التصدير بـ 0.7% مقارنة مع نوفمبر 2022، إلى 22.6 مليار ريال، وتراجعت الصادرات غير البترولية التي لا تشمل إعادة التصدير بـ 5.5%، وارتفعت قيمة إعادة التصدير بـ 21.8%.

وبالحديث عن الواردات، فقد ارتفعت بنسبة 3.7% إلى 67.1 مليار ريال، وذلك مقابل 64.8 مليار ريال في نوفمبر من العام 2022.

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