أحمد حجازي يقود اتحاد جدة أمام الطائي في دوري روشن السعودي

أعلن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة الطائي مساء اليوم الأربعاء.

وتلعب المباراة على ستاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي ضمن مؤجلات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويغيب عن المباراة العديد من لاعبي الاتحاد بسبب الإصابات، أبرزهم إيجور كورونادو ولويز فليبي إضافة إلى جوتا وزكريا هوساوي وعوض الناشري وسويلم المنهالي وسعد الموسى وحامد الغامدي ومهند الشنقيطي، وذلك لاستكمال برامجهم العلاجية.

ويفتقد الاتحاد جهود مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، بسبب عدم مشاركته في التدريبات الجماعية حتى الآن، حيث اكتفى بتدريبات تقوية في الصالة الرياضية المرفقة في مقر النادي أمس الثلاثاء.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: حسن كادش - مدالله العليان - أحمد حجازي .

خط الوسط: فيصل الغامدي - نجولو كانتي - سلطان الفرحان – فواز الصقور.

خط الهجوم: رومارينيو – مروان الصحفي - عبد الرزاق حمدالله.

ويحتل الاتحاد المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، بينما يأتي الطائي في المركز الـ16 برصيد 17 نقطة.