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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: قرارات الرئيس السيسي تصب في صالح شرائح كثيرة من المجتمع

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أشاد النائب محمد حمزه عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية بالقرارات التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لتطبيقها بشكل عاجل وفوري، لمواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية، الناجمة عن الأزمة العالمية . 

وثمن البرلماني بالقرارات التي اتخذها الرئيس السيسي مؤكدا أنها تصب في صالح شرائح كثيرة من المجتمع التي منها زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع قيمة المعاشات وكذلك أصحاب معاشات حياة كريمة.

وأضاف حمزه ان قرارات الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى - زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15% وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة هي الأعلى في التاريخ،

وأشار حمزه ان قرارات اليوم تعمل على مساعدة المواطن البسيط على تحمل أعباء الحياة،، موضحا أن الرئيس السيسي حريص على الاستجابة لكل احتياجات المصريين،
وأوضح عضو مجلس الشيوخ،  أن الدولة المصرية، تتحمل الكثير من الأعباء الاقتصادية مناصفة مع المواطنين، بل إن الحكومة تسعى جاهدة، إلى تحمل الجزء الأكبر من العبء الاقتصادي وتخفيف ما يمكن تخفيفه عن المواطنين.

السيسي مجلس الشيوخ الرئيس السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور معاش تكافل وكرامة

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