أول تعليق من اتحاد عمال مصر على قرارات الرئيس السيسي

أشاد هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد العمال لشئون موظفى الدولة رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة برفع وزيادة الأجور للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية واصحاب المعاشات واصفا اياها بالمنصفةمؤكدأ ان اختيار توقيت الاعلان عنها نموذجيا وجاء ليغلق افواه أصحاب الاجندات المشبوهة.

وأضاف نائب رئيس اتحاد العمال أن تحديد موعد تنفيذ قرارات الزيادة للاجور من الشهر المقبل يخفف من من كاهل الاعباء عن المواطنين وهو موعد مناسب لكونه يتزامن واستعداد المصريين لشهر رمضان الكريم.

وقال إن كافة القرارات " هدية قيمة ' من الرئيس السيسى الراعى الرسمى لحياة المصريين ومنها توجيه الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه..يؤكد ان ثمن الهدية معدن نفييس صادرة من رئيس وطنى لم يتوان فى الدفاع عن احتياجات الشارع المصرى رغم كم الازمات العالمية وتداعياتها .

وأكد " المهيري' ان قرار الرئيس السيسى الخاص بزيادة 15% في المعاشات لـ 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيهو15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات " تكافل وكرامة' في العام المالي 2024 /2025.. من اكبر الحزم الاجتماعية التى سيتم تنفيذها وهى بمثابة " ابتسامة ود وتواصل بين شعب وقائد محب لهم مخلص لوطنه.

وكان الرئيس السيسي قد أصدر اليوم قرارات بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل..يستفيد منها كل طوائف الشعب