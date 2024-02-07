الموافقة على 50 طلب تقنين أراضٍ باجتماع اللجنة العليا للبت ببني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا (رقم 124 )للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة.

ويأتي ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ ،اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وأحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة،سمر فتحى المشرف على الأمانة الفنية،وباقى أعضاءاللجنة من الأمانة الفنية،الاستثمار ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارة ومديري المديريات أعضاء اللجنة.

ناقش المحافظ "خلال الاجتماع" مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي، حيث تم قبول 11 تظلم،والموافقة على50 طلب"39 جديد+11 إعادة عرض"ليصل إجمالي الطلبات التي تمت الموافقةعليها"حتى الآن " إلى 5005 طلبا.

وبلغ إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 3449عقداً( 2735 عقد مباني+ 714 زراعة)،فيما يجري حالياً البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.