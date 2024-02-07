محافظ الشرقية يفتتح مسجد «الفردوس» بالزقازيق ويشهد احتفالية الإسراء والمعراج

افتتح محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب ، مساء اليوم الأربعاء، مسجد "الفردوس" بقسم الصيادين بمدينة الزقازيق والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 280 مترا مربعا وبتكلفة 6 ملايين و 500 ألف جنيه لاستقبال المصلين من أبناء المدينة.



وشهد الافتتاح الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد والسعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف والدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف وعدد من رجال الدين الإسلامي والقيادات التنفيذية ونواب البرلمان والمواطنين.



وأكد المحافظ أن المسجد يمثل صرحاً إسلامياً ومنارة تثقيفية ودعوية جديدة تُضاف لبيوت الله وتسهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسي وسطية الإسلام السمحة، مشيداً بدور وجهود المواطنين من أبناء محافظة الشرقية في المشاركة المجتمعية لإقامة الصروح الدينية بالجهود الذاتية في جميع أرجاء المحافظة إلى جانب دور مديرية الأوقاف وتعاونها المثمر والبنًاء مع المحافظة في إنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بتجهيز وفرش المساجد؛ لتصبح صروحاً إسلامية ومنارات علمية تبث الفضيلة وتبني الوطن.



وتوجه المحافظ بالتهاني لأبناء مدينة الزقازيق بمناسبة افتتاح المسجد وتهيئته لاستقبال المصلين وإقامة الشعائر الدينية وتعليم وتعلم مفاهيم الدين السمح.



وفي سياق متصل، شهد محافظ الشرقية ومرافقوه احتفالية مديرية أوقاف الشرقية بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، والتي بدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، أعقبتها كلمة مديرية الأوقاف والتي ألقاها الشيخ محمد رجب من علماء وزارة الأوقاف تحدث فيها عن معجزة الإسراء والمعراج والدروس المستفادة منها كالثقة بنصر الله وحسن التسليم والتوكل عليه والأخذ بالأسباب وترقب الفرج في كل شدة، مؤكدا أن كل مِحْنة وشدة يلحقها منحة وعطاء وتكريم من الله تعالى.



ومن جانبه، هنأ محافظ الشرقية أبناء المحافظة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعياً الجميع إلى بذل مزيد من الجهد والعمل لرفعة شأن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

