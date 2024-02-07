ملك البحرين لوزير الداخلية: نثمن دور مصر التاريخي في حماية الأمن القومي العربي

أعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين عن اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعها بجمهورية مصر العربية الشقيقة من روابط أخوية وثيقة وعلاقات تاريخية عريقة تزداد رسوخاً وتطوراً بفضل الرعاية المستمرة والإرادة المشتركة وقيادة البلدين الشقيقين.

ونقل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية الذي يقوم بزيارة للمملكة، إلى ملك البحرين، الذي استقبله اليوم في قصر الصافرية، تحيات وتقدير أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأخلص تمنياته للمملكة وشعبها الكريم بدوام الرخاء والازدهار تحت قيادة جلالته الحكيمة.

فيما أبلغه ملك البحرين بنقل تحياته وتمنياته الطيبة للرئيس المصري ولشعب مصر العزيز مزيداً من التقدم والنماء.

ورحب ملك البحرين بوزير الداخلية المصري، منوها بأن مثل هذه الزيارات الأخوية والتي تشكل دعماً لمسيرة التعاون والتنسيق المثمر والعمل المشترك الوطيد على كافة المستويات وبخاصة في المجال الأمني بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين ويعزز علاقاتهما القوية والراسخة.

وأعرب ملك البحرين خلال اللقاء عن تقديره للدور الذي تقوم به الجالية المصرية في البحرين ومساهمتها البناءة في مسيرة التنمية والبناء طوال العقود الماضية، مشيرا إلى ما يجمع البلدين من سمات مشتركة وتاريخ وحضارة عريقة.

كما ثمن ملك البحرين جهود أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في توطيد وتوثيق العلاقات الثنائية المتميزة ومواقف مصر الشقيقة المشرفة بقيادته، والداعمة لمملكة البحرين، ومشيداً بدورها التاريخي الريادي في حماية الأمن القومي العربي والحفاظ على مصالح الأمة العربية وما تمثله من دعامة وركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.

وتطرق اللقاء إلى التطورات الجارية التي تشهدها المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك.

من جانبه أعرب وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق عن بالغ شكره وامتنانه وتقديره لملك البحرين على حسن الاستقبال والضيافة، وأثنى على دور جلالته وجهوده في تعزيز وتنمية العلاقات البحرينية المصرية وتطوير أسس التعاون المشترك، مؤكداً اعتزاز مصر قيادةً وشعباً بالروابط الأخوية الوثيقة التي تجمعها بمملكة البحرين.

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