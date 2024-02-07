عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الوزراء : عزل 90 موظفا بالإدارات الزراعية بسبب مخالفات البناء |فيديو

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم عزل 90 موظفاً بالإدارات الزراعية بسبب مخالفات البناء، وإحالة 101 من العاملين بالوحدات المحلية للنيابة.

 المتحدث باسم مجلس الوزراء: تفعيل محضر التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية


وأضاف محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى  في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم تفعيل محضر التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، مؤكداً أنه تم إزالة 3786 حالة مخالفة بناء بمساحة تزيد عن 733 ألف متر مربع.


وأشار محمد الحمصاني المتحدث بأسم مجلس الوزراء إلى، أنه تم عزل 4 رؤساء وحدات محلية من وظائفهم و 4 نواب رؤساء وحدات محلية،  لافتاً إلى أنه سوف يتم إتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التعدي على الأراضي الزراعية.

الوزراء مجلس الوزراء الادارات الزراعية مخالفات البناء الأراضى الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من نادي فيوتشر بعد تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردده يفتحها الله عليك فتحًا عجيبا

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي

رسميًا.. تفاصيل القرارات العاجلة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة .. تفاصيل

بسبب قناة فضائية شهيرة .. قرار قضائي عاجل ضد ميدو

حوافز جديدة للموظفين.. 500 جنيه للدرجة السادسة و900 للممتازة بتكلفة 37.5 مليار

لا يصلح | وصف صادم من ميدو لـ محمد صلاح

ترشيحاتنا

بعد الغارة الامريكية.. إجراء عاجل من السلطات العراقية

"الأعلى للآباء والمعلمين" يشكر الرئيس على قرارات الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور

بلينكن : أحداث 7 أكتوبر ليست ترخيصًا لإسرائيل لارتكاب أعمال منافية للإنسانية بفلسطين

متحدث الوزراء : عزل 90 موظفا بالإدارات الزراعية بسبب مخالفات البناء |فيديو

عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي: رد حماس يفتح المجال للتوصل إلى اتفاقات

دعاء الإسراء والمعراج .. ردده يصب عليك الرزق والخيرات صبا ويصرف عنك المصائب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وأنيقة.. الملكة رانيا تجذب الأنظار بإطلالة راقية

في عيد ميلادها الـ40.. صور أثارت الجدل لـ نادين نجيم | شاهد

فستان شفاف.. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

وصول ماجد المهندس لإحياء حفل مهرجان فبراير الكويت ..صور

فيديو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ