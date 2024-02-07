متحدث الوزراء : عزل 90 موظفا بالإدارات الزراعية بسبب مخالفات البناء |فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم عزل 90 موظفاً بالإدارات الزراعية بسبب مخالفات البناء، وإحالة 101 من العاملين بالوحدات المحلية للنيابة.

المتحدث باسم مجلس الوزراء: تفعيل محضر التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية



وأضاف محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم تفعيل محضر التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، مؤكداً أنه تم إزالة 3786 حالة مخالفة بناء بمساحة تزيد عن 733 ألف متر مربع.



وأشار محمد الحمصاني المتحدث بأسم مجلس الوزراء إلى، أنه تم عزل 4 رؤساء وحدات محلية من وظائفهم و 4 نواب رؤساء وحدات محلية، لافتاً إلى أنه سوف يتم إتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التعدي على الأراضي الزراعية.