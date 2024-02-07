متحدث الوزراء: إزالة أكثر من 22000 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع اليوم مع رئيس الوزراء كان لمتابعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لعام 2023، المتعلق بالتصالح في بعض مخالفات البناء .

صدور لائحة قانون مخالفات البناء 22 فبراير

وأضاف محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة تعمل على تفعيل مشروع قانون مخالفات البناء، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء وجه باعتماد أقصى تيسيرات للمواطنين في تطبيق القانون من خلال اللائحة، حيث يسهم ذلك بتفعيل القانون بأفضل صورة ممكنة.



وأشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أنه سيتم صدور اللائحة الخاصة بقانون مخالفات البناء يوم 22 فبراير، مضيفاً أن وزير التنمية المحلية أوضح أنه تم إزالة أكثر من 22 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية.