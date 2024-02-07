بلينكن : أحداث 7 أكتوبر ليست ترخيصًا لإسرائيل لارتكاب أعمال منافية للإنسانية بفلسطين

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي، إنه أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمسؤولين الآخرين الذين التقى بهم، أن "الثمن اليومي الباهظ الذي تفرضه العملية العسكرية على المدنيين لا يزال مرتفعا للغاية".

وذكر أيضًا أنه أوضح في المحادثات التي أجراها أن "إسرائيل بحاجة إلى اتخاذ خطوات حتى يصل المزيد من المساعدات إلى عدد أكبر من الناس في غزة، ونحن نحث إسرائيل على بذل المزيد من الجهد لمساعدة المواطنين في غزة".

وقال بلينكن إن أحداث الـ7 من أكتوبر، لا تعطي إسرائيل رخصة للقيام بأعمال تتنافى مع الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.