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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسامة سرايا: الفترة المقبلة قد تشهد وجود دولة فلسطينية بمقاييس أمريكية إسرائيلية

غزة
غزة

قال أسامة سرايا، رئيس تحرير الأهرام الاسبق، إن الحرب على قطاع غزة هي حرب ذات طبيعة خاصة ، وتهدف لتهيئة أوضاع جديدة في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار لن يحدث إلا عند تهيئة الأوضاع لما سيحدث مستقبلاً في الشرق الأوسط.
 وتابع "سرايا"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن العالم العربي ليس مؤثرًا في الحرب على قطاع غزة، ويعمل على تخفيف الاضرار الإنسانية على الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الحرب الآن بين دولة الاحتلال  وإيران والولايات المتحدة.
وتوقع أن ينتهي النفوذ الإيراني في قطاع غزة، وستكون هناك حماس جديدة في القطاع، قادرة على التعامل مع دولة الاحتلال، بصورة مماثلة لعرب 84 الذين يدخلون الكنيست الإسرائيلي.
ولفت “سرايا” إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد وجود دولة فلسطينية بمقاييس أمريكية إسرائيلية، بصورة ترضي العرب من ناحية الشكل، وستكون هناك انتخابات فلسطينية ورئيس فلسطيني، وستكون غزة مشابهة للضفة الغربية من ناحية الشكل  .

 

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