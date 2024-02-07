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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئاسة: استجابة الرئيس على قدر التحدي ويسعى إلى تخفيف المعاناة عن الشعب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال أحمد فهمى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أعلن على صفحته الرسمية على فيس بوك عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية ثم أعقب ذلك بيان من الرئاسة بالتفاصيل، لتحقيق نتيجة سريعة ومصلحة المواطن مباشرة وتخفيف الأعباء عليه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، أن من ضمن الأهداف أيضا التدخل بقدر المستطاع وأقصى ما المستطاع وهو محور من المحاور المتعددة التى تتعامل بها الدولة مع الوضع الاقتصادى.


واسترسل: هناك برنامج للتفاوض مع صندوق النقد الدولى، وسيتم الإعلان عنه عندما تكون جاهزة، وهناك أيضا جهود شديدة الجدية فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل الإجراءات والبيئة الاستثمارية للمصريين والقطاع الأجنبى.

وأوضح أن الرئيس السيسى والدولة تدرك للوضع الاقتصادى ومستوى التضخم وهناك إستجابة على قدر الظرف الراهن وهى توجيهات الرئيس دائما بأن تكون الإستجابة على قدر التحدى، موضحا أنه ليس الإجراء الوحيد وهناك إجراءات أخرى تسير منذ فترة بعضها يستغرق وقتا لتظهر نتائجه مثل العمل على ضبط السوق.

ولفت إلى أن الهدف الأعلى تحقيق مصلحة المواطنين، وواجب الدولة تجاه المواطنين، وتحقيق نتائج وبسرعة لتخفيف الأعباء عنهم، وهناك تحدى أبعاده معروفة وكبيرة وفى نفس الوقت الرئيس منحاذ بشكل كامل للمواطن وعمل إجراءات تتسم بالجرأة ولو استطاعت الدولة أكثر من ذلك لفعلت.

وأشار إلى أن هناك أيضا جهود شديدة الجدية فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل الإجراءات والبيئة الاستثمارية للمصريين والقطاع الأجنبى.
 

السيسي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية الوضع الاقتصادي الاستثمارات

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