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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بلينكن: هناك مئات الآلاف يعانون من المجاعة في غزة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة ستواصل التركيز على إعادة المحتجزين.


وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك أمورًا غير مشجعة في رد حماس على اتفاق الإطار.


وأشار بلينكن، إلى أن هناك مئات الآلاف يعانون من المجاعة في غزة ولا يزال القتل مستمرًا، مشددًا على أنّ  حل الدولتين مهم لإقرار الأمن والهدوء في الشرق الأوسط. 


وأوضح، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل جهودها الدبلوماسية لوقف التصعيد في المنطقة، ونجري عملية تقييم في شمالي غزة بهدف إدخال مزيد من المساعدات.

ولفت، إلى أن فريقًا من الأمم المتحدة بدأ مهمة لتقييم الأوضاع في شمال غزة، مشيرًا إلى أنه أكد أكثر من مرة على ضرورة حماية المدنيين خلال المعارك في غزة والدفع بمزيد من المساعدات.
 

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