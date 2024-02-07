«عملها ضروري».. وزير الخارجية الأمريكي: يجب الحفاظ على نشاط الأونروا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق بالغ" إزاء المزاعم الموجهة ضد العاملين في الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأمم المتحدة) في أحداث 7 أكتوبر.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم، إلى أنه من الضروري، كما أعلنت الأمم المتحدة، إجراء تحقيق واتخاذ المسؤولية واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى".

ومع ذلك، أضاف الوزير "نحن نعلم أن العمل الذي تقوم به الأونروا ضروري ويجب علينا الحفاظ عليه، لأن الكثير من الأرواح تعتمد عليه. من الضروري الحفاظ على نشاطهم".