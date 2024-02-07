عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«عملها ضروري».. وزير الخارجية الأمريكي: يجب الحفاظ على نشاط الأونروا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق بالغ" إزاء المزاعم الموجهة ضد العاملين في الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأمم المتحدة) في أحداث 7 أكتوبر. 

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم، إلى أنه من الضروري، كما أعلنت الأمم المتحدة، إجراء تحقيق واتخاذ المسؤولية واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى". 

ومع ذلك، أضاف الوزير "نحن نعلم أن العمل الذي تقوم به الأونروا ضروري ويجب علينا الحفاظ عليه، لأن الكثير من الأرواح تعتمد عليه. من الضروري الحفاظ على نشاطهم".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردده يفتحها الله عليك فتحًا عجيبا

بيان عاجل من نادي فيوتشر بعد تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي

دعاء الإسراء والمعراج .. ردده يصب عليك الرزق والخيرات صبا ويصرف عنك المصائب

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة .. تفاصيل

رسميًا.. تفاصيل القرارات العاجلة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

بسبب قناة فضائية شهيرة .. قرار قضائي عاجل ضد ميدو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

موضوعات متعلقة

بلينكن : أحداث 7 أكتوبر ليست ترخيصًا لإسرائيل لارتكاب أعمال منافية للإنسانية بفلسطين

عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي: رد حماس يفتح المجال للتوصل إلى اتفاقات

اعتبروها موروثة من الاستعمار.. زيمبابوي تلغي عقوبة الإعدام

نتنياهو زاعما : دمرنا أكثر من نصف قوة حماس

مصرع قياديين كبيرين لحزب الله العراقي في انفجارات بغداد

عاجل .. انفجارات ضخمة تهز شرق العاصمة العراقية بغداد

وقف إطلاق النار| عاجل .. نتنياهو يرفض شروط حماس المقترحة

اختفاء مروحية تابعة لمشاة البحرية الأمريكية في كاليفورنيا

ترشيحاتنا

وكيل موازنة البرلمان يفجر مفاجأة عن قرارات السيسي برفع الحد الأدنى للأجور

سعر فولكس فاجن تيرامونت في السعودية

رئيس الغرف التجارية بالجيزة:يمكن مضاعفة حجم الصادرات المصرية..لأكثر من 100 مليار دولار|فيديو

المالية: لن يوجد موظف حكومى دخله أقل من 6 آلاف جنيه

حكم صيام 27 رجب منفردا وهل صام النبي الإسراء والمعراج؟ الإفتاء تحسم الجدل

"هتتطبق الشهر الجاي" | زيادة الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه.. وهذا موقف القطاع الخاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيكية.. رانيا منصور تستعرض أناقتها في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

محتشمة وأنيقة.. الملكة رانيا تجذب الأنظار بإطلالة راقية

في عيد ميلادها الـ40.. صور أثارت الجدل لـ نادين نجيم | شاهد

فستان شفاف.. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ