اجتماع حاسم في «كاف» لبحث شغب مباراة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة

كشف الإعلامي أمير هشام، أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ستعقد اجتماعًا يوم الخميس، لمناقشة تداعيات أحداث الشغب التي شهدتها مباراة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح عبر حسابه على موقع «فيسبوك»،أن اللجنة ستقوم بدراسة تقارير الحكم والمراقبين بشأن ما حدث خلال اللقاء، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة، في ظل توقعات بصدور عقوبات قد تطال الفريقين على خلفية الأحداث التي صاحبت المباراة.

وجاء تحرك «كاف» بعد الأحداث المؤسفة التي صاحبت المباراة، والتي تضمنت اقتحام الجماهير لأرضية الملعب واندلاع اشتباكات، ما أدى إلى تأجيل انطلاق اللقاء لفترة طويلة، وسط أجواء متوترة أثرت على سير المباراة.

وقرر الاتحاد الإفريقي إحالة الملف إلى لجنة الانضباط، التي ستدرس تقارير الحكم والمراقبين قبل إصدار قراراتها، وسط توقعات بفرض عقوبات صارمة على الناديين، قد تشمل غرامات مالية أو عقوبات تتعلق بالحضور الجماهيري.

ومن المنتظر أن تؤثر هذه القرارات على نهائي البطولة، خاصة مع ترقب مواجهة مرتقبة بين اتحاد العاصمة والزمالك في نهائي الكونفدرالية خلال الفترة المقبلة.