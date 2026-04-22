أخبار متضاربة عن المفاوضات.. تعليق قوي من أحمد موسى عن مصير حرب إيران وأمريكا | بث مباشر
رئيس الوفد: سنخوض انتخابات المحليات بقوائم كاملة فى مختلف الوحدات
رحلة رعب مع أوبر| سائق يحتجز سائحًا ويطالبه بالدفع بالدولار بدلًا من الجنيه.. فيديو
البيت الأبيض: قدرة إيران على بناء الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تراجعت لسنوات
بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين
شباب النواب تفتح ملف ممارسة ذوى الهمم للرياضة
النمسا تشيد بالإصلاحات الواسعة في المغرب بقيادة الملك محمد السادس
جيش الاحتلال: وقف إطلاق النار مع حزب الله هش.. وقد ينهار في أية لحظة
بعد خضوعه لعملية جراحية .. أول تعليق للفنان محمد التاجي من داخل المستشفى |خاص
تكاملًا مع الأزهر الشريف.. رئيس جامعة دمنهور يستقبل وفد وعظ البحير
من "حق المبيت" إلى "الاستزارة".. كيف أنصف قانون المسيحيين الجديد الطفل والأسرة؟
هل إكرامية عامل الدليفري تحتسب من الصدقة؟.. أمين الفتوى يجيب
اجتماع حاسم في «كاف» لبحث شغب مباراة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة

محمد بدران

كشف الإعلامي أمير هشام، أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ستعقد اجتماعًا يوم الخميس، لمناقشة تداعيات أحداث الشغب التي شهدتها مباراة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح عبر حسابه على موقع «فيسبوك»،أن اللجنة ستقوم بدراسة تقارير الحكم والمراقبين بشأن ما حدث خلال اللقاء، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة، في ظل توقعات بصدور عقوبات قد تطال الفريقين على خلفية الأحداث التي صاحبت المباراة.

وجاء تحرك «كاف» بعد الأحداث المؤسفة التي صاحبت المباراة، والتي تضمنت اقتحام الجماهير لأرضية الملعب واندلاع اشتباكات، ما أدى إلى تأجيل انطلاق اللقاء لفترة طويلة، وسط أجواء متوترة أثرت على سير المباراة.

وقرر الاتحاد الإفريقي إحالة الملف إلى لجنة الانضباط، التي ستدرس تقارير الحكم والمراقبين قبل إصدار قراراتها، وسط توقعات بفرض عقوبات صارمة على الناديين، قد تشمل غرامات مالية أو عقوبات تتعلق بالحضور الجماهيري.

ومن المنتظر أن تؤثر هذه القرارات على نهائي البطولة، خاصة مع ترقب مواجهة مرتقبة بين اتحاد العاصمة والزمالك في نهائي الكونفدرالية خلال الفترة المقبلة.

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هاني شاكر

ادعوا له.. تطورات جديدة بشأن حالة الفنان هاني شاكر.. فيديو

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

مجلس الوزراء

الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

رئيس قطاع المعاهد: الأزهر يقدم خطابا دعويا متجدداً يجمع بين التأصيل الشرعي ومراعاة الواقع

نيافة الأنبا إرميا

الأنبا إرميا يدعو لتعزيز الأنشطة التربوية لبناء شخصية متكاملة تجمع المعرفة والسلوك والمهارة

لمؤتمر العلمي الدولي الخامس لكلية الدعوة الإسلامية

محمد رمضان: بناء الإنسان معركة وعي في زمن الفوضى المعرفية

الأسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

BMW 7
BMW 7
BMW 7

سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام

تضامن الشرقية تقيم معرضا لتوزيع ملابس جديدة بالمجان في قرى الحسينية

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد