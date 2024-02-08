استقبال 18 ألف سائح على متن 88 رحلة طيران دولية بالغردقة ومرسى علم

استقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليين بمحافظة البحر الأحمر اليوم الخميس تدفقًا ملحوظًا من السياح الدوليين، حيث وصل إلى أراضي مصر على متن 88 رحلة طيران دولية تحمل في جعبتها حوالي 18 ألف سائح من مختلف الجنسيات.

وأظهرت جداول الوصول لدى المطارين تنوعًا ملحوظًا في جنسيات الوافدين، حيث تصدّرت القوائم السياح الإنجليز والألمان والروس والتشيك والإيطاليين.

وقد استقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الخميس 23 رحلة طيران دولية أوروبية تقل على متنها حوالي 5 آلاف سائح من جنسيات متنوعة. وقامت السلطات المختصة بالمطار بتسهيل إجراءات وصول السياح ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

ومن جانبها، أكدت الكشوفات الجديدة لرحلات اليوم وصول 23 رحلة طيران من مختلف الدول الأوروبية، بما في ذلك 8 رحلات من ألمانيا، ورحلتين من التشيك، و4 رحلات من بولندا، ورحلة من النمسا، واحدة من سويسرا، ورحلة من المملكة المتحدة، ورحلتين داخليتين، و3 رحلات من إيطاليا، بالإضافة إلى رحلة من هولندا.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولي شهد ارتفاعًا في عدد الرحلات الجوية الأوروبية، حيث استقبل اعتبارًا من السبت الماضي حتى غد الجمعة 107 رحلات طيران دولية أوروبية، مقارنة بزيادة 16 رحلة عن الأسبوع السابق.