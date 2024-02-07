رئيس مدينة فلفلة يتفقد حلقة السمك وأعمال إنشاء السور بالبحر الأحمر

قام اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة فلفلة، بجولة صباحية لتفقد حالة حلقة السمك ومتابعة أعمال إنشاء السور.في سياق حثيث لمتابعة المشروعات الحيوية في مدن المحافظة، وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة مراقبة المشروعات وتطوير المجمعات الخدمية والأسواق.

خلال الجولة، قام رئيس المدينة بفحص حلقة السمك للتأكد من سلامة الأنواع المعروضة وضمان النظافة داخل الحلقة. وأكد على أهمية الجودة والنظافة في تقديم الخدمات للمواطنين، مع التأكيد على ضرورة تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة.

ثم واصل رئيس المدينة جولته بمتابعة أعمال إعادة إنشاء جزء من سور كورنيش فلفلة، حيث شدد على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال وضمان جودة التنفيذ. وأكد على أهمية البنية التحتية للمدينة في توفير بيئة آمنة ومريحة لسكانها، مع التأكيد على استمرارية المتابعة الدقيقة للمشاريع الحيوية لتحقيق الرفاهية العامة.