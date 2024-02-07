ظهور القرش الحوتي "بهلول" يضفي البهجة على السائحين أمام سواحل الغردقة

تعاود الطبيعة الخلابة وجمال البحر الأحمر استقطاب السياح، حيث شهدت سواحل مدينة الغردقة ظهورًا مبهجًا لأحد أبرز سكان المياه العملاقة، وهو القرش الحوتي المحبوب والمعروف بـ "بهلول". وقد أضفى ظهوره اليوم الأربعاء حالة من البهجة والسعادة على السائحين وممارسي الأنشطة البحرية.

و أفاد إسلام مجدي، ريس بحري على إحدى اللنشات البحرية بالغردقة، برصد القرش الحوتي بمنطقة عروق الطويل، مما أثار إعجاب السائحين الذين استمتعوا برؤية هذا المخلوق الرائع.

وقد أكد الدكتور محمود معاطي، الباحث بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة، أن القرش الحوتي "بهلول" يعتبر صديقًا للإنسان، حيث لا يشكل أي تهديد على الرغم من ضخامة حجمه، إذ لا يمتلك أسنانًا ولا يعتبر من المفترسات.

وأضاف الباحث أن غذاء القرش الحوتي يتألف من الهائمات البحرية والأسماك الصغيرة التي يقوم بسحبها وتصفيتها من المياه، مما يجعله آمنًا تمامًا للتواجد بالقرب منه.

يتميز القرش الحوتي "بهلول" بحجمه الضخم، حيث يصل وزنه إلى 21 طنًا، ويتخلل جسده اللون الأزرق الجذاب، ويتميز بخطوط بيضاء منقطة تجذب الانتباه.

وفي سياق متصل، دعت محميات البحر الأحمر العاملين في الأنشطة البحرية إلى احترام القرش الحوتي وتوفير بيئة ملائمة له دون مضايقته، مع توجيه التنبيهات بعدم استخدام فلاش التصوير الفوتوغرافي الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على سلوكه.

ويعتبر ظهور القرش الحوتي "بهلول" محل ترحيب كبير من قبل السياح ومحبي البيئة البحرية، مما يعزز مكانة الغردقة كواحدة من أفضل الوجهات السياحية لمحبي الغوص واستكشاف الحياة البحرية المتنوعة.