رئيس مدينة رأس غارب يواصل اللقاءات الدورية مع المواطنين ويسعى لتلبية مطالبهم

واصل اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، اليوم الأربعاء، في إطار الاهتمام المستمر بتلبية احتياجات المواطنين وحل مشاكلهم، سلسلة اللقاءات الدورية مع المواطنين.

وتأتي هذه اللقاءات استجابة لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة الاهتمام باللقاءات الأسبوعية مع المجتمع المحلي.

خلال اللقاء، تمت مناقشة سبع طلبات مقدمة من المواطنين، بحضور مديري إدارات خدمة المواطنين والأملاك والإيرادات والإدارة الهندسية والإشغالات والشؤون القانونية.

وتنوعت هذه الطلبات بين معاينة منازل في العشوائيات وتوفير بدائل سكنية، واستلام وحدات سكنية للمتضررين من السيول، ومعاينة منازل مهددة بالسقوط، وطلبات أخرى تتعلق بتبديل الشقق ونقل الكشك ومعالجة الشكاوى.

وأكد نديم استمرارية عقد اللقاءات الأسبوعية مع المواطنين، بهدف توفير قنوات اتصال مباشرة مع الأهالي وسماع مشاكلهم والعمل على إيجاد حلول سريعة لها.

وتم تحديد يوم الثلاثاء من كل أسبوع كموعد ثابت لعقد هذه اللقاءات، حيث يتواجد رئيس المدينة وفريقه لاستقبال استفسارات وطلبات المواطنين وضمان تلبيتها بأسرع وقت ممكن.

وتأتي هذه المبادرات في إطار سعي السلطات المحلية لتعزيز التواصل الفعال مع المواطنين وتحقيق رضاهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.