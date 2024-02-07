عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة رأس غارب يواصل اللقاءات الدورية مع المواطنين ويسعى لتلبية مطالبهم

صورة موضوعية
صورة موضوعية

واصل اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، اليوم الأربعاء، في إطار الاهتمام المستمر بتلبية احتياجات المواطنين وحل مشاكلهم، سلسلة اللقاءات الدورية مع المواطنين. 

وتأتي هذه اللقاءات استجابة لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة الاهتمام باللقاءات الأسبوعية مع المجتمع المحلي.

خلال اللقاء، تمت مناقشة سبع طلبات مقدمة من المواطنين، بحضور مديري إدارات خدمة المواطنين والأملاك والإيرادات والإدارة الهندسية والإشغالات والشؤون القانونية.

وتنوعت هذه الطلبات بين معاينة منازل في العشوائيات وتوفير بدائل سكنية، واستلام وحدات سكنية للمتضررين من السيول، ومعاينة منازل مهددة بالسقوط، وطلبات أخرى تتعلق بتبديل الشقق ونقل الكشك ومعالجة الشكاوى.

وأكد نديم استمرارية عقد اللقاءات الأسبوعية مع المواطنين، بهدف توفير قنوات اتصال مباشرة مع الأهالي وسماع مشاكلهم والعمل على إيجاد حلول سريعة لها. 

وتم تحديد يوم الثلاثاء من كل أسبوع كموعد ثابت لعقد هذه اللقاءات، حيث يتواجد رئيس المدينة وفريقه لاستقبال استفسارات وطلبات المواطنين وضمان تلبيتها بأسرع وقت ممكن.

وتأتي هذه المبادرات في إطار سعي السلطات المحلية لتعزيز التواصل الفعال مع المواطنين وتحقيق رضاهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

 

رئيس مدينة رأس غارب لقاءات دورية المواطنين تلبية المطالب توجيهات المحافظ البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بقفزة جديدة .. وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن يفاجئ الجميع بأول طلباته بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب

تراجع 23 جنيهًا|الدولار يُعاني في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

حالة من الغضب والارتباك داخل الأهلي بسبب عدلي القيعي.. تفاصيل

الحبس سنة عقوبة كل من أحدث بالذهب تعديلا بعد دمغه طبقا للقانون

الدولار بـ 47 .. السوق الموازي يتعرض لضربات موجعة والجنيه يصعد 35%

مهيب عبدالهادي: هذا الحارس أفضل من «أبوجبل».. ورمضان صبحي ومرموش The best

«شبانة»: لهذا السبب قدّم الأهلي التماسًا لـ«الكاف».. والخطيب مستاء

ترشيحاتنا

رغم الفشل بمحكمة العدل الدولية.. الرئيس الإسرائيلي يشيد بفريق تل أبيب القانوني

عزل وتحويل للنيابة لـ274 من العاملين بالمحليات والإدارات الزراعية

صدور اللائحة لقانون مخالفات البناء قبل 22 فبراير وتيسيرات من الحكومة للمواطنين

مركز القدس للدراسات: الاحتلال يتوقع استسلام الفصائل الفلسطينية بعد حربه على غزة

بقيمة 38 مليون جنيه.. القبض على أصحاب شركة يتاجرون فى النقد الأجنبي

واقعة خطف بالأسانسير.. والدة الطفلتين لصدى البلد: نفسي أشوف بنتي حنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة سلامة تصدم متابعيها بظهورها الأخير | شاهد

جيب قصيرة.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها |شاهد

بالجلد الأحمر.. كارول سماحة تشعل السوشيال ميديا بملابسها

10 صفقات تزين الزمالك.. ماذا قال مدحت العدل عن المجلس الجديد؟

فيديو

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ