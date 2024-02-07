نجاح كبير في اليوم الأول للقافلة الطبية بمركز التأهيل الشامل بالقصير

شهدت القافلة الطبية الأولى بمركز التأهيل الشامل بمدينة القصير محافظة البحر الأحمر إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين وتعزيز التعاون بين المؤسسات والجمعيات الأهلية، وتحقيقًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية في كافة المجالات.

وأكد اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، على توفير جميع الإمكانيات اللازمة لنجاح القوافل الطبية التي تعود بالنفع على المواطنين، مشيرًا إلى أهمية هذه الجهود في تقديم الخدمات الصحية بشكل مجاني لمن يحتاجها.

وتمثلت القافلة الطبية في تخصصات الجراحة والعيون والأنف والأذن والأوعية، حيث استقبلت العيادات عددًا كبيرًا من المواطنين الذين بلغت حالاتهم حتى صباح اليوم الأول نحو 236 حالة تقريبًا.

وقامت الإدارات المختصة بالوحدة المحلية بمتابعة بدء أعمال القافلة الطبية وتنظيمها بالتعاون مع اللجنة الزكاة بالقصير والإدارة الصحية، مما يؤكد على التنسيق الجيد والجهود المشتركة لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة للمجتمع.